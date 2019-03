Over 90 omkom i Mosul under nyttårsfeiring

Ulykken er den verste som har rammet Irak på flere år. Mens krig og terror har krevd hundretusenvis av menneskeliv i landet de siste årene, er ulykker som denne relativt sjeldne.

Mange av ofrene var kvinner og barn som druknet i de sterke strømmene i elva. Folk som hadde samlet seg til feiring i restauranter og en fornøyelsespark ved elvebredden, ble øyevitner til tragedien.

Ferja kantret på vei over Tigris-elva til et populært piknikområde for å feire nowruz, som markerer inngangen på det kurdiske nyttåret og vårens ankomst.

Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi erklærte tre dagers nasjonal landesorg da han besøkte ulykkesstedet torsdag kveld. Han beordret en snarlig etterforskning.

IS-bastion

Om bord i ferja var mange barnefamilier, og så langt er minst 94 mennesker, blant dem 61 kvinner, funnet døde, opplyser en kilde i helsevesenet torsdag kveld. Hvor mange barn som er blant dem, er fortsatt uklart, men innenriksdepartementet opplyste flere timer tidligere at 19 barn var blant de døde.

55 er funnet i live, sa talsmann Saad Maan mens søke- og redningsoperasjonen fortsatt pågikk.

Mosul ble lagt i ruiner i krigen mot den ytterliggående islamistgruppa IS, som okkuperte den nordirakiske storbyen i tre år. Med massiv luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen drev irakiske styrker opprørerne ut av Mosul i 2017. Igjen sto en frigjort by med hele nabolag i lagt i grus, og innbyggerne sliter fortsatt med gjenoppbyggingen.

Høy vannstand

Snøsmelting i fjellene, kombinert med flere dager med kraftig nedbør har ført til unormalt høy vannstand i Tigris. Videoer fra torsdagens katastrofe viser folk som kjemper forgjeves mot de sterke strømmene i den ellers rolige elva.

– Det er en katastrofe som ingen forutså, sier en ung mann ved elvebredden.

Redningsmannskaper og frivillige fortsatte i timene etter forliset å lete i elva, flere hundre meter fra ulykkesstedet. En politimann forteller at han dro over 20 døde opp av vannet. En annen mann tryglet politiet om å lete etter kona og barna hans.

– Min kone og tre døtre er i vannet, ropte han.

De døde og skadde ble kjørt til sykehus i Mosul, og bilder av ofrene ble hengt opp på likhusets vegg mens en stor folkemengde samlet seg utenfor for å identifisere sine kjære.

Teknisk problem

Noen tjenestemenn sier ferja sank på grunn av et teknisk problem, og at det ikke var mange andre båter i området som kunne komme passasjerene til unnsetning.

Andre kilder mener ferja var overfylt da den sank.

– Båten sank fordi det var for mange passasjerer om bord, sier en kilde i sikkerhetstjenestene.

Iraks justisdepartement sier det er utstedt arrestordre mot ni ansatte i ferjeselskapet.

Kondolanser

– Vi uttrykker våre dypeste kondolanser til familier og venner av dem som mistet sine liv i den tragiske ferjeulykken, heter det i en melding fra USAs ambassade i Irak.

Nowruz er også kjent som persisk nyttår og feires i områdene i Midtøsten og Sentral-Asia som i sin tid utgjorde det persiske riket. Feiringen har røtter tilbake til år 1700 før vår tidsregning og har innslag fra zoroaster-tradisjoner.