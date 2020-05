ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters / NTB scanpix

Den militante fagforeningen PAME overholdt avstandsreglene under sin 1. mai-markering på Grunnlovsplassen (Syntagma-plassen) utenfor parlamentet i den greske hovedstaden.

UMIT BEKTAS / Reuters / NTB scanpix

Det ble ikke gjort da tyrkiske fagforeningsledere barket sammen med politiet i Istanbul. Opprørspoliti nektet demonstrantene å markere dagen på Taksim-plassen ettersom Tyrkia har innført portforbud i tre dager.

UMIT BEKTAS / Reuters / NTB scanpix

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Ytre høyre-politikerne Marine Le Pen og Jordan Bardella hadde på seg ansiktsmasker da de la ned blomster ved statuen av Jeanne d’Arc i Paris. Demonstranter fra ytre høyre samles vanligvis ved statuen av nasjonalheltinnen på 1. mai. Politiet stoppet alle forsøk på demonstrasjoner i Frankrike.

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Lee Jin-man / AP / NTB scanpix

Sørkoreanske medier skriver at landet torsdag for første gang siden 15. februar ikke hadde nye lokale smittetilfeller. Under 1. mai-markeringen i hovedstaden ble tiltakene opprettholdt.

Lee Jin-man / AP /NTB scanpix

ARND WIEGMANN / Reuters / NTB scanpix

Folk tok til balkongene for å kreve rettferdig inntektsfordeling i Sveits. Mens millioner av mennesker til vanlig markerer arbeidernes internasjonale kampdag i gatene, har viruset flyttet mye av aktiviteten til internett i år. Ved Brandenburger Tor i Tysklands hovedstad lå et enslig banner på asfalten: «Man er ikke alene i solidaritet».