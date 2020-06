Plutselig ble mange syke i den svenske småbyen. Smittejakten gikk inn i byens gruver.

Like utenfor Gällivare ligger Malmberget. Der har det vært vunnet ut jernmalm siden 1700-tallet. Gruveselskapet LKAB er hjørnestensbedrift her, som i flere andre gruvebyer i Sveriges nordligste landsdel.

Til vanlig jobber 1100 mennesker i gruvedriften i Malmberget. I slutten av mai kom 800 arbeidere til for å reparere og vedlikeholde utstyr og maskiner som del av den vanlige rutinen.

Nå mener smittevernlegen i Norrbotten at dette kan knyttes til et større koronautbrudd i Gällivare.

– Vi tror at det har blusset opp i den store jernmalmgruven, trolig i forbindelse med at det var stans som følge av vedlikehold, sier smittevernlege Anders Nystedt til Aftenposten.

Slo alarm

Tidligere denne uken slo Gällivare kommune alarm og kalte det en akutt situasjon. Torsdag fikk sykehuset inn én covid-19-pasient i timen, melder Svensk Television. Da hadde hele Norrbotten, som omfatter 250.000 mennesker, 20 koronapasienter på sykehus, og fem fikk intensivbehandling, ifølge Region Norrbotten. I hele Norge var 19 innlagt og fire i respirator på samme tid.

Smittevernlege Anders Nystedt sier at de begynte å få inn 30–40 nye koronatilfeller i forrige uke. Denne uken fortsatte det på samme vis. For en by med bare 17.000 innbygger var dette dramatisk.

Han tror det har sammenheng med at folk har begynt å slappe av og ikke tar smittevernreglene like alvorlig. Statsepidemiolog Anders Tegnell forklarte også utbruddet med at det hadde skjedd «svakheter i det forebyggende arbeidet».

Fakta: Norden i koronakrisen Sverige har hittil vært hardere rammet av koronakrisen enn nabolandene. Landet har ikke i samme grad stengt ned samfunnet de siste månedene, men har bedt folk om å holde avstand, vaske hender og unngå folkemengder på flere enn 50. Sverige har hittil registrert 5053 døde. De andre nordiske landene har i overkant av 1100 dødsfall til sammen. De siste ukene har svenske helsemyndigheter trappet opp testingen. Det har ført til at langt flere har fått påvist smitte. Til sammen har de påvist 56.043 smittede, mot 8643 i Norge.

Nystedt sier at gruveselskapet har gode retningslinjer om fysisk avstand og håndvask.

– Men jeg har hørt at man ikke helt har klart å følge dem, for eksempel i kantinen, i kaffepausen og i dusjen, sier han.

Slik har smitten spredt seg mellom de vanlige arbeiderne og de som kom inn ekstra, og videre ut i samfunnet, tror smittevernmyndighetene. I tillegg har det vært fint sommervær også i Nord-Sverige, og det har vært mange på uteserveringer og i hotellbarer. Slik kan smitten ha spredt seg til resten av samfunnet.

– Eksempelet viser hvor viktig det er å følge anbefalingene fra myndighetene. Det som har skjedd i Gällivare, kan skje flere steder, skriver de.

Kartet viser hvor smittepresset var størst i forrige uke. Folkehelseinstituttet har blant annet en grense på maksimalt 20 nysmittede pr. 100.000 over to uker når de skal vurdere sine reiseråd. Hvis man kun ser på tallene fra forrige uke, tilfredsstilte kun Västerbotten dette ene kriteriet.

Ikke sikre på koblingen

Smittevernlegen sier at man ikke kan slå fast om smitten kom fra en som er hjemmehørende i Gällivare, eller noen av de tilreisende. 90 prosent av dem som kom for å reparere i gruven, er fra Norrbotten. Resten er fra andre deler av Sverige eller utlandet.

Gruveselskapet LKABs pressetalsmann Fredrik Björkenwall sier at de ikke er sikre på at det er gruven som er opphavet til smittespredningen.

– Vi kan ikke se den soleklare koblingen, sier han til Aftenposten.

Han etterlyser mer dokumentasjon på at det er en slik årsakssammenheng. LKAB skriver på sine hjemmesider at de satte inn ekstra tiltak da smitten blusset opp på noen av deres arbeidsplasser for to uker siden, og at flere ble satt i karantene.

Björkenwall påpeker at det er stor smittespredning generelt i Sverige, og høye dødstall.

Akkurat nå er rundt 60 av deres medarbeidere på Malmberget hjemme, og rundt halvparten av disse har fått bekreftet at de er smittet av koronaviruset.

Tre av dem som er i respirator, er knyttet til gruven, ifølge region Norrbotten.

Per Erik Knive, Scanpix

Frykter midtsommerspredning

Både i Norge og Sverige advarer myndighetene nå om at det kan komme slike lokale smitteutbrudd. Svenske folkehelsemyndigheter er spesielt bekymret for at folk skal være for tett på hverandre på midtsommerfesten, som er denne helgen. De ber folk unngå store fester. «Midsommarafton» faller på fredag 19. juni i år og er tradisjonelt en stor sosial begivenhet i Sverige.

I Gällivare har kommunen stengt møteplasser som biblioteker, svømmebasseng og idrettsanlegg for å hindre mer spredning.

– Så fort man slapper av, er det en risiko. Det er det som har hendt her. Det er en vekker for Gällivare, fylket og resten av Sverige. Dette er ikke over ennå, sier smittevernlege Anders Nystedt.