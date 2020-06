Republikaneren Colin Powell vil stemme på Joe Biden

Den pensjonerte generalen kom med skarp kritikk av Trump da han søndag avslørte at han kommer til å stemme på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i valget i november.

Trump er en fare for demokratiet, og de gjentatte løgnene som kommer ut av Det hvite hus, har svekket USAs omdømme i verden, mener Powell.

– Vi har en grunnlov. Vi er nødt til å følge den grunnloven. Og presidenten har beveget seg bort fra den, sier Powell i et intervju med CNN.

Powell, som har jobbet for både George W. Bush og Ronald Reagan, stemte ikke på Trump i 2016.

JONATHAN ERNST / Reuters

Powell er den foreløpig siste av flere tidligere militære toppledere i USA som de siste dagene har kritisert president Trump.

Tidligere forsvarssjef Martin Dempsey skriver på Twitter at «Amerika er ikke en slagmark. Våre landsmenn er ikke fienden». river han.

Tidligere forsvarsminister Jim Mattis sa tidligere i uken til magasinet The Atlantic at «Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke gjør noe for å forene det amerikanske folket – han later ikke engang som han prøver. I stedet prøver han å splitte oss», sier Mattis