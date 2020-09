49-åringen var en populær TV-journalist i Kina. Nå sitter den australske tobarnsmoren i fengsel, men ingen vet hvorfor.

Midt i august ble den australske journalisten Cheng Lei arrestert i Kina. Fortsatt er det uklart hva hun er anklaget for.

Det tok to uker fra journalisten Cheng Lei ble arrestert, til australske myndigheter fikk snakke med henne. David Fitzgerald / Web Summit via Sportsfile

Det siste livstegnet fra Cheng Lei (49) er en twittermelding fra 11. august. Tre dager senere fikk australske myndigheter melding fra kineserne om at den australske statsborgeren var arrestert.

Cheng er født i Kina, men ble senere australsk statsborger. De siste årene har hun vært programleder i den kinesiske TV-kanalen China Global Television Network.

I dagene etter arrestasjonen har arbeidsgiveren fjernet all informasjon om henne fra TV-stasjonens nettside, skriver The Guardian.

Cheng måtte vente helt til 27. august før hun fikk snakke med australske myndigheter. Det skjedde via videolink. Hverken hun eller diplomatene som forsøker å hjelpe henne, vet hva hun er mistenkt for, ifølge flere medier.

Det er heller ikke kjent hvor hun blir holdt fanget. Men kineserne sier at hun er i et senter hvor man «bor under overvåking». Dette er en form for arrest som FNs menneskerettighetseksperter mener er «forsvinning under tvang», ifølge The Guardian.

Hun kan holdes i den formen for varetekt i seks måneder.

Frykter at hun holdes som gissel

Australske myndigheter advarer nå sine borgere mot å reise til Kina og viser til faren for å bli arrestert.

Peter Greste, som er talsmann for The Alliance for Journalists’ Freedom, frykter at Cheng holdes som gissel:

– I fraværet av bevis er den eneste konklusjonen vi kan trekke, at hun brukes som gissel i en større diplomatisk konflikt mellom Australia og Kina, sier han til The Guardian.

Han sier at det også kan være at hun har sagt noe myndighetene misliker.

Elaine Pearson, direktør for Human Rights Watch i Australia, er bekymret.

– Vi vet at Beijing har en slags tradisjon for gissel-diplomati, sier hun til Sky News Australia.

Hun viser til at Kina arresterte to canadiske borgere etter at Canada arresterte en leder i IT-kjempen Huawei. USA krever kvinnen, Meng Wanzhou, utlevert. Hun er anklaget for bedrageri.

Mange antar at de to canadierne skal brukes som pressmiddel mot canadiske myndigheter, skriver The New York Times.

Geoffrey Raby er tidligere australsk ambassadør til Kina og venn av Cheng. Han sier til radiostasjonen ABC at han er veldig bekymret.

Han sier at hun har lang erfaring og vet hvilke grenser som gjelder for ytringer i Kina.

Anstrengt mellom Australia og Kina

Til tross for at Kina er Australias største handelspartner, har forholdet mellom de to landene blitt stadig dårligere.

Australia provoserte Kina kraftig ved å ta initiativet til en internasjonal granskning av hvordan Kina håndterte koronautbruddet. Kort tid etter begynte Kina å øke tollsatsene på viktige australske landbruksprodukter.

I forrige uke varslet Kina at de også vurderer å øke tollen på australske viner.

Kina advarer dessuten unge mot å reise til Australia for å studere på grunn av at de kan bli utsatt for rasisme.

Når det gjelder fengslingen av Cheng Lei, er kinesiske myndigheter svært ordknappe.

– Jeg har ingen spesifikk informasjon. Kina er et land styrt av lover, svarte Hua Chunying, en pressetalsperson for kinesisk UD, på en pressekonferanse i Beijing tirsdag.

