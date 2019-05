Alle gislene satt fri etter gisseldramaet i Toulouse

Det var like over klokka 16 at gisseltakeren gikk inn i kafeen, som ligger i forstaden Blagnac nord for Toulouse. Han ba folk forlate lokalet, men holdt igjen fire personer som gisler, alle kvinner. En person ble løslatt etter et par timer.

Ved 21-tiden meldte franske medier at også de tre siste gislene var satt fri av gisseltakeren.

Ifølge franske medier er gisseltakeren en 17 år gammel kjenning av politiet. Det er ikke kjent hva slags krav han kom med utover at han forlangte å få snakke med en forhandler.

I løpet av den første timen av gisseldramaet skjøt gisseltakeren tre ganger i luften, men det er ikke meldt om at noen har kommet til skade.

Politiet tror ikke at gisseldramaet var en terrorhandling, og franske medier har spekulert på om det kan ha vært et ransforsøk.