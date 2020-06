Den offisielle begravelsen skal skje i George Floyds fødeby Houston i Texas mandag og tirsdag. Men torsdag var det minnestund både i New York og i Minneapolis.

Hverken i Minneapolis eller Brooklyn er minnestunden åpen for alle.

Det er bare 1000 inviterte som får plass på North Central University i Minnesota, der seremonien foregår, men det er ventet at mange flere vil være utenfor.

LUCAS JACKSON / Reuters / NTB scanpix

Lanserer ny lov

Den svarte pastoren og borgerrettsforkjemperen Al Sharpton fra Harlem, New York City, holdt prekenen i Minneapolis. Han varslet allerede på forhånd at han ville lansere et forslag om at det vedtas føderale lover som kan sette en stopper for rasismen innenfor det amerikanske politiet.

Det var hvite blomster spredt rundt den forgylte kisten da flere samfunnstopper og kjendiser viste Floyd den siste ære.

En rekke kjendiser var tilstede, som skuespilleren og forfatteren Kevin Hart, Oscarprisvinner Jamie Foxx og komikeren Tiffani Haddish.

LUCAS JACKSON / Reuters / NTB scanpix

I tillegg var fremtredende delstatspolitikere på plass, som guvernør Tim Walz og Minnesotas to senatorer Amy Klobuchar og Tina Smith. Martin Luther King III, barnebarnet til borgerrettsforkjemperen Martin Luther King jr. som ble myrdet den 4. april 1968, var der med hele sin familie.

LEAH MILLIS / Reuters / NTB scanpix

En av Luther King jr.’s nære medarbeidere, den senere politikeren og pastoren Jesse Jackson viste også Floyd den siste ære.

Mange hundre var samlet utenfor seremonien. Det ble solgt T-skjorter med bilde av Floyd og påskriften «I can't breathe», hans siste ord, skriver The New York Times.

Broren talte i Brooklyn

I Cadman Plaza i Brooklyn samlet en store skare seg torsdag formiddag lokal tid for å ta farvel.

Det var George Floyds bror Terence som holdt hovedtalen. Ved flere anledninger har Terence oppfordret demonstrantene til å ikke drive hærverk eller bruke vold.

Terence bor selv i Brooklyn. Cadman Plaza har den siste uken vært et samlingssted for demonstranter. Det ligger like ved Brooklyn Bridge, som fører over til Manhattan. Etter minnestunden var det tillyst en fredelig marsj over broen og inn på Manhattan der det de siste dagene har vært store demonstrasjoner.

Lørdag vil det også bli holdt en minnestund i Raeford i North-Carolina, der deler av hans familie bor.

ANDREW KELLY / Reuters / NTB scanpix

Floyd flyttet for noen år siden fra Houston til Minneapolis for å finne arbeid.

Begraves i Texas

Men selve begravelsen skal finne sted i The Fountain of Praise i George Floyds fødeby Houston i Texas. Mellom 12 og 18 er lokalet åpent for dem som vil vise ham den siste ære. Selve bisettelsen er lukket for andre enn familien og spesielt inviterte tirsdag.

Det er ordføreren i Houston, Sylvester Turner som bestemte at bysbarnet skal fraktes hjem til byen der han vokste opp og spilte i delstatsmesterskapet i fotball i 1992 for laget til Yates High School, skriver ABC13News.

Han har en datter og mange venner i Houston.