180 demonstranter pågrepet i Hongkong

Demonstrantene samlet seg i shoppingdistriktet Causeway Bay, til tross for at koronaregler som forbyr at mer enn åtte personer samles.

Både tåregass og pepperspray ble rettet mot demonstrantene, som på sin side kastet steiner mot politifolkene. Senere brukte politiet vannkanoner og pansrede kjøretøy for å spre folkemengden.

Opptøyene lammet byens kollektivtrafikk i en periode. Enkelte demonstranter blokkerte gater ved å slepe søppeldunker ut i veien, samt ved å sette fyr på trafikkjegler.

Flere steder ble butikkvinduer knust, fortauskanter gravd opp og trafikklys ble ødelagt.

Utplassert på forhånd

Politiet hadde på forhånd utplassert både vannkanoner og pansrede kjøretøyer i påvente av masseprotester.

De bevoktet også kontoret til Kinas representasjon i Hongkong og stanset folk på gata for å sjekke papirene deres, ifølge Reuters.

– Det er begynnelsen på slutten, og tiden er i ferd med å renne ut for Hongkong. Det er vår begrunnelse, selv under covid-19, sier demokratiaktivisten Joshua Wong.

En annen kjent aktivist, Tam Tak-chi, ble arrestert for det politiet kaller ulovlig forsamling. Tam selv sier han holdt en appell om helsetiltak og derfor hadde lov å være der.

Korona stanset protestene

Koronaviruset satte en stopper for de store demonstrasjonene mot Kina som pågikk hele fjoråret. Men nå som det er få koronatilfeller i Hongkong, mener mange at myndighetene opprettholder reglene om sosial distansering for å hindre nye protester.

Den nye sikkerhetsloven for Hongkong som ble lagt fram i forrige uke, ventes å legge ned forbud mot «forræderi» og «undergraving av staten».

Frykt for friheten

Men befolkningen frykter at den først og fremst skal undergrave den tidligere britiske koloniens friheter. Særlig vekker det frykt at loven åpner for at kinesiske sikkerhetsagenter vil kunne operere i Hongkong.

– Folk vil kunne tiltales for forbrytelser bare for å ytre sin mening eller være i opposisjon, sier en 25 år gammel demonstrant.

– Jeg tror folk her er frustrert fordi de ikke ventet at dette skulle skje så fort og med så stor styrke. Men vi vil ikke være så naive at vi bare tror at ikke Beijing ville gjøre noe. Alt blir bare verre her, sier han.

Befolkningen i Hongkong har rettigheter, inkludert ytringsfrihet, som andre kinesere bare kan drømme om. Det er i tråd med ett land, to systemer-ordningen som kom på plass da Hongkong ble overført fra Storbritannia til Kina i 1997. Territoriet har sitt eget rettssystem og egen handelsstatus.

– Helt nødvendig

Kinas utenriksminister Wang Yi sa på en pressekonferanse søndag at den nye sikkerhetsloven må iverksettes umiddelbart.

Han sa at loven er helt nødvendig etter at demonstrasjonene i fjor «satte Kinas nasjonale sikkerhet i alvorlig fare».

Den siste britiske guvernøren i Hongkong, Chris Patten, mener at Kina med den nye sikkerhetsloven for Hongkong svikter det halvautonome territoriet.

Han sier til Sunday Times at den britiske regjeringen må gjøre det helt klart at det som er i ferd med å skje, er en fullstendig ødeleggelse av ett land, to systemer-avtalen om britisk tilbakeføring av Hongkong.