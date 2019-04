Danmark sender militærfly til Sri Lanka

Over 200 drept og 450 skadet etter eksplosjoner ved kirker og hoteller på Sri Lanka. Det store flertallet av drepte er srilankiske.

Blant de drepte er det også minst 32 utlendinger. Sykehusdirektør Anil Jasinghe ved National Hospital på Sri Lanka opplyser til den lokale avisen Daily Mirror at det er minst en danske blant disse.

Meldingen er så langt ikke bekreftet av danske myndigheter. Men Danmark sender nå et militærfly til landet.

– I flyet vil det være folk fra utenriksdepartementets Borgerservice, politiet og akuttjenestene. De skal bistå de danskene som måtte ha behov på stedet, sier Ib Petersen i dansk UD.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har avbrutt sin ferie og reiser hjem fra Færøyene. Han var søndag ettermiddag på vei til Danmark.

Fem briter drept

Fra Sverige meldes det at de tre største reisebyråene, Ving, TUI og Apollo, opplyser at alle deres reisende er gjort rede for og har det etter forholdene bra. Ving har ennå ikke kommet i kontakt med en av sine grupper, men denne befinner seg langt fra Colombo og Negombo.

Blant de øvrige drepte skal det være folk fra Polen, Danmark, Kina, Japan, Pakistan, USA, India, Marokko og Bangladesh.

Den nederlandske utenriksministeren har bekreftet at en nederlender er blant de døde. Det er også bekreftet to døde fra Tyrkia og en fra Portugal. Srilankiske myndigheter melder om fem døde briter.

Britiske Foreign Office har ikke villet bekrefte det siste tallet ovenfor The Guardian.

