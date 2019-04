Over 200 drept og 450 skadet etter eksplosjoner ved kirker og hoteller på Sri Lanka. Det store flertallet av drepte er srilankiske.

Blant de drepte er det også 35 utlendinger, opplyser National Hospital på Sri Lanka.

Tre danske ofre er nå bekreftet drept, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at tre danskere er dræbt i forbindelse med terrorangrebene. De pårørende er underrettet. Der er foreløbigt ikke meldinger om yderligere danske dræbte. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) April 21, 2019

Statsministeren: – Forferdelig å tenke på familien

– Påskefreden er blitt avbrutt på grusomste vis. Påskegleden er vendt til sorg. Den fredelige ferie er blitt til et mareritt.

Det sa en tydelig beveget statsminister søndag ettermiddag på et pressemøte i Statsministeriet i Danmark, ifølge Jyllandsposten.

Statsministeren uttrykte sin dypeste medfølelse med de pårørende både i Danmark og på Sri Lanka.

– Det er forferdelig å tenke på at det i Danmark sitter en familie som i dag har fått beskjed om at deres kjæreste døde på ferie. Det gjør meg ufattelig vondt, sier han ifølge avisen.

@BHANOOB/REUTERS

Danmark sender militærfly

Danmark sender et militærfly til Sri Lanka. Et Challenger-fly er nå på vei til Colombo.

– I flyet vil det være folk fra utenriksdepartementets Borgerservice, politiet og akuttjenestene. De skal bistå de danskene som måtte ha behov på stedet, sier Ib Petersen i dansk UD.

Over tusen danske turister

Dansk UD opplyser at det skal etableres en midlertidig helpdesk i hovedstaden for å hjelpe dansker på Sri Lanka.

Siden Danmark ikke har noen ambassade på Sri Lanka, vil denne hjelpesentralen opprettes i samarbeid med den norske ambassaden i Colombo.

Det skal ifølge Jyllands-Posten bo omkring 250 danske statsborgere fast i landet.

Udenrigsministeriet Borgerservice antar at det befinner seg mellom 1000 og 2000 danske turister på Sri Lanka i påsken.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har avbrutt sin ferie og reiser hjem fra Færøyene. Han var søndag ettermiddag på vei til Danmark.

400 nordmenn på Sri Lanka: Nina var på vei til lunch på et av hotellene som ble rammet av terror

– Ingen indikasjoner på at det er norske ofre

– Det vil bli etablert et hjelpesenter på den norske ambassaden. De nordiske landene samarbeider i slike situasjoner, sier pressetalsmann Per Wiggen ved utenrikdepartementet.

Han har fortsatt ingen indikasjoner på at det er norske savnede eller skadede etter terroren. På UDs reisesider har 400 personer registrert ta de er på Sri Lanka, men Wiggen påpeker at dette er en frivillig ordning og at tallet på nordmenn i området både kan være lavere og høyere.

Fem briter drept

Fra Sverige meldes det at de tre største reisebyråene, Ving, TUI og Apollo, opplyser at alle deres reisende er gjort rede for og har det etter forholdene bra. Ving har ennå ikke kommet i kontakt med en av sine grupper, men denne befinner seg langt fra Colombo og Negombo.

Blant de øvrige drepte skal det være folk fra Polen, Danmark, Kina, Japan, Pakistan, USA, India, Marokko og Bangladesh.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo opplyste søndag kveld at flere amerikanske statsborgere er blant ofrene.

Den nederlandske utenriksministeren har bekreftet at en nederlender er blant de døde. Det er også bekreftet to døde fra Tyrkia og en fra Portugal.

Srilankiske myndigheter melder om fem døde briter. To av disse hadde også amerikansk statsborgerskap.