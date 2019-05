Aftenposten skrev for en uke siden at fem norske søsken er alene i flyktningleiren Al-Hol i Syria.

Barnas far er død, mens den etnisk norske moren deres er forsvunnet.

Hundrevis av andre barn er i en lignende situasjon.

458 barn i leiren er alene eller har kommet bort fra sine familiemedlemmer, rapporterte FNs assisterende generalsekretær for humanitære saker, Ursula Müller, til FNs sikkerhetsråd i forrige uke.

Fant svært små barn helt alene

Mens et flertall av de foreldreløse barna har hatt en annen omsorgsperson hos seg, så har 121 av barna vært helt uten omsorgspersoner.

– Vi har kommet over barn som var helt alene, og som var så små at de ikke kunne snakke, opplyser Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

De 121 barna er plassert i tre sentre i leiren. Redd Barna driver det ene av disse sentrene og tar seg av 21 barn der.

– Disse barna blir tatt vare på 24 timer i døgnet. De får muligheten til å leke, de får mat og helseoppfølging og omsorg, sier Hegna.

– Redd Barna hjelper dem også med å dokumentere hvem de er og, dersom det er mulig, gjenforene dem med familien.

Barna som er alene eller som har kommet bort fra sine omsorgspersoner, regnes som særlig sårbare.

– Mange er for unge til å ta vare på seg selv. De kan bli utsatt for overgrep og vold. Mange var dessuten svake og syke da de kom til leiren, sier Hegna.

Fakta: Foreldreløse barn etter krigen FNs barnefond UNICEF bekrefter at det er registrert 458 foreldreløse barn i Al-Hol-leiren i Syria. 121 av disse barna har kommet til leiren uten noen til å passe på seg. 337 av barna har mistet kontakten med moren og faren, men har kommet til leiren med en annen slektning eller en person som barna kjenner fra før. Av de mange tusen barna som har kommet til Al-Hol-leiren, har mange vært så underernærte at de har hatt behov for behandling på en klinikk i leiren eller er blitt sendt til et sykehus i nærheten. Siden 4. desember i fjor er det rapportert om 262 dødsfall i leiren. Flesteparten av dødsfallene var barn under fem års alder, ifølge UNICEF. De vanligste årsakene til dødsfallene har vært krigsskader eller underernæring.

Leter etter enda flere foreldreløse barn

Det kan også være foreldreløse barn i leiren som ennå ikke er blitt registrert.

I perioden tidligere i år da IS var i ferd med å miste kontrollen over sitt siste område i Syria, kom det nemlig så mange flyktninger til Al-Hol-leiren at de som drev leiren, ble helt overveldet.

UNICEF og deres partnere arbeider derfor fortsatt med å finne enda flere foreldreløse barn.

– Mens mange foreldreløse barn ble identifisert ved ankomst eller like etterpå, så er prosessen fremdeles pågående i leiren gjennom barnebeskyttelsesteam, skriver Salam Al-Janabi i UNICEF i en e-post til Aftenposten.

Leiren bygges ut med flere telt og med skoler for barna

Janabi forklarer at det kan komme til å ta tid før man eventuelt klarer å finne foreldrene eller familien til de foreldreløse barna.

– Med det antallet vi snakker om her, og den komplekse situasjonen de er i, så må man anta at det vil ta noe tid, sier han.

I mellomtiden jobber lokale myndigheter og bistandsorganisasjoner med å forbedre Al-Hol-leiren.

Plasser til 4900 nye familietelt er i ferd med å bli gjort klare.

– Folk vil dermed kunne bo i telt som passer for en familie, og ikke i de store teltene som man til nå har brukt, sier Janabi.

Samtidig bygger man også ut fasilitetene i leiren, deriblant telt med klasserom der barna skal få gå på skole.

Norske barn trolig ikke plassert i et senter for barn

UNICEF gir ikke opplysninger om konkrete saker, men på generell basis opplyser de at det kun er barn som er helt alene, som plasseres i sentrene som er opprettet.

De fem norske søsknene ble passet på av to kvinner fra et afrikansk land da Aftenposten møtte dem i leiren i april. Det er derfor grunn til å tro at de norske søsknene har forblitt hos disse kvinnene.