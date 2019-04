Løgner, press og propaganda: dette avslører Muellers rapport om Trump

Spesialetterforsker Robert Muellers rapport er en svært detaljert og grundig gjennomgang av hvordan Donald Trump og hans team håndterte en aggressiv russisk kampanje for å påvirke det amerikanske valget. Mueller konkluderer med at der ikke er tilstrekkelig bevis til å anklage Trumps team for å ha «koordinert» med russerne på en måte som er lovstridig.

Mueller dokumenterer imidlertid blant annet hvordan presidenten og hans team videreformidlet propaganda, instruerte medarbeidere til å lyve og kommuniserte med Wikileaks. Han skriver også om hvordan Trump og hans team forsøkte å hindre etterforskningen.

«Etterforskningen etablerte at flere individer med tilknytning til Trump-kampanjen løy til spesialetterforskerens team og til Kongressen om deres kontakt med personer med bånd til Russland. Disse løgnene gjorde det betydelig vanskeligere å etterforske russernes valginnblanding,» skriver Mueller innledningsvis.

Rapporten viser også at Trump var nervøs for hva Mueller og hans team ville finne. Da han fikk vite at det hadde blitt oppnevnt en spesialetterforsker, reagerte presidenten med sterk bekymring: «Å herregud. Dette er fryktelig. Dette betyr slutten på mitt presidentskap. Løpet er kjørt (I’m fucked).»

Her er noen av de viktigste inntrykkene:

1. Russerne var aggressive

Russerne forsøkte å etablere kontakt med Trump-kampanjen på mange forskjellige måter. Mueller forteller blant annet at en bankmann ved navn Robert Foresmann forsøkte å knytte kontakt mellom Trumnp og høyerestående personer i Putins regjering.

Foresmann fremhevet at han hadde svært gode forbindelser til Kreml, og at han tidligere hadde opprettet en hemmelig kommunikasjonskanal mellom Vladimir Putin og tidligere president George W. Bush.

Foresmann ble introdusert til Trump via Mark Burnett, TV-produsenten bak The Apprentice og flere andre kjente realityserier, skriver Mueller.

Til tross for de mange forsøkene slet russerne med å få innpass og knytte kontakter i kretsen rundt Trump, ifølge rapporten.

2. Forsøkte å fjerne Mueller

Presidenten ba sin advokat Don McGahn om å sparke spesialetterforskeren i juni 2017. Advokaten nektet å utføre ordren og truet med å slutte, skriver Mueller.

Da dette senere ble rapportert i mediene, forsøkte presidenten å få McGahn til å nekte på at det hadde skjedd. McGahn har samarbeidet med Muellers etterforskning og har tilbrakt timevis med vitner.

Spørsmålet Mueller ikke svarer på er hvorvidt Trump har forsøkt å hindre rettens gang på en måte som er i strid med loven. Dette er et komplisert emne i amerikansk lov, og justisminister William Barr mener Mueller ikke har fremlagt bevis på dette.

Mueller skriver at Trump ble bevisst på at han var under lupen for å ha hindret rettens gang kort tid etter at spesialetterforskeren ble utnevnt. Trump «engasjerte i en rekke forsøk på å kontrollere etterforskningen», skriver Mueller. I rapporten dokumenterer Mueller en rekke slike forsøk, fra twittermeldinger til press på medarbeidere og villedende informasjon.

Cliff Owen / TT NYHETSBYRÅN

3. Spredte propaganda

Medlemmer av Trump-kampanjen spredte propaganda fra den russiske organisasjonen Internett Research Agency (IRA), skriver Mueller. IRA er en gruppe som er underlagt russisk etterretning, og som brukte sosiale medier og nettet til å spre falske nyheter, propaganda og villedende informasjon under valgkampen.

I rapporten skriver Mueller at Trumprådgivere videreformidlet slik propaganda «dusinvis av ganger» ved hjelp av tvitring, innlegg på sosiale medier og annet politisk innhold. Trumps sønner og flere av hans kampanjetopper videreformidlet for eksempel twittermeldinger fra kontoen @ten_GOP, som var kontrollert av russisk etterretning.

4. Assange: «Clinton er en sadistisk sosiopat»

Mueller-rapporten inneholder flere passasjer som understreker at mange aktører var vel så opptatt av å hindre Hillary Clinton i å vinne valget, som de var av å hjelpe Trump til å vinne.

Trumpkampanjen viste interesse for Wikileaks dokumentene som ble offentliggjort, skriver Mueller. Det står også at Donald Trump Jr. var i direkte elektronisk kontakt med Wikileaks.

Russerne stjal e-poster både fra Hillary Clintons valgkampapparat og fra det demokratiske partiet. En del av dette materialet ga de videre til Wikileaks, som offentliggjorde det i flere omganger under valgkampen. Passasjene som omhandler Wikileaks i rapporten er til dels tungt sladdet, men det står at Trumpkampanjen utarbeidet en kommunikasjonsstrategi høsten 2016 i påvente av at de stjålne e-postene ble publisert, ifølge vitnemålet til rådgiver Rick Gates.

Muller siterer også Wikileaksleder Julian Assange, som nylig ble arrestert i London. Assange skrev i et notat til medarbeidere at det var bedre at republikanerne vant valget i 2016, fordi mediene og demokratene da ville «skape en opposisjonsblokk» som kunne «motvirke deres verste impulser». Dersom Clinton vant ville mediene «være stumme», mente Assange. «Clinton er smart, har gode kontakter og er en sadistisk sosiopat,» skrev Assange.

CARLOS BARRIA / REUTERS

5. Påvirket ikke partiplattformen

Mueller skriver at han ikke fant bevis for at Trump sto bak endringene i republikanernes politiske plattform i 2016 når det gjaldt Ukraina. Dette har vært gjenstand for mye spekulasjon. Noen linjer i partiplattformen ble endret på en måte som gjorde den mer Russland-vennlig når det gjaldt landets innblanding i Ukraina. Endringene skjedde like før republikanernes landsmøte sommeren 2016.

Spesialetterforskeren har heller ikke funnet noe bevis for at møtene med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak var av betydning. Kisljak møtte med flere av Trumps nærmeste medarbeidere, inkludert svigersønnen Jared Kushner og senator Jeff Sessions, som senere ble justisminister.

6. Årevis med planer om Trump Tower Moskva

Planene om å bygge et Trump Tower i Moskva pågikk i forskjellige former fra 2013 og til minst juni 2016, ifølge Mueller. Trumps datter Ivanka var involvert i prosjektet, som senere ble overtatt av Trumps advokat Michael Cohen.

Trump ble invitert til Russland ved et par anledninger, senest våren 2016, for å diskutere prosjektet. Trumps advokat Michael Cohen løy om når dette prosjektet ble skrinlagt da han vitnet for Kongressen. Mueller skriver at det foreligger bevis om at presidenten visste at Cohen skulle gi Kongressen villedende informasjon, men at de ikke fant bevis for at han aktivt ba Cohen om å lyve. Cohens falske vitnesbyrd var imidlertid fordelaktig for presidenten, påpeker Mueller, fordi det skjuler bånd mellom Trump og Russland.

«Under og etter valgkampen sa presidenten gjentatte ganger at han ikke hadde «noe business» i Russland, og sa at det ikke var «noen businessavtaler som kunne finne sted i Russland fordi vi har holdt oss unna,» skriver Mueller.