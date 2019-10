Politico: USAs energiminister går av i november

Perry er ventet å kunngjøre sin avgang i november, melder Politico, som siterer tre kilder som kjenner til planene om Perrys avgang.

Perry har unngått kontroversene som har medført at andre regjeringsmedlemmer har måttet gå av, men den siste tiden har han blitt trukket inn i riksrettsprosedyren mot presidenten på grunn av sin kontakt med Ukraina. Politicos kilder sier imidlertid at kontakten med Ukraina ikke er årsaken til at Perry vil gå av.

Vil samarbeide

Onsdag meldte CNN at Perry, som tre ganger har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, lover å samarbeide med Kongressen i granskingen av varslersaken. Ifølge en varsler fra USAs etterretningsapparat har Det hvite hus forsøkt å skjule innholdet i en samtale mellom president Donald Trump og Zelenskyj i juli. I samtalen skal Trump ha bedt Zelenskyj etterforske Joe Biden, favoritt til å bli Demokratenes kandidat i neste års presidentvalg. For dette ønsker Trumps motstandere å i så fall å stille presidenten for riksrett.

– Jeg vil bare kort si at vi kommer til å samarbeide med Kongressen og svare på alle spørsmålene deres, sa Perry om Ukraina-saken onsdag.

– Testet Ukraina med Perry

Perry har møtt Zelenskyj tre ganger i år, én av anledningene var på vegne av visepresident Mike Pence da han ledet USAs delegasjon ved Zelenskyjs innsettelse i vår. New Jersey-senator og demokrat Bob Menendez skriver i et brev at utenrikskomiteen i Kongressen vil stille spørsmål om dette møtet, samt om et middagsmøte mellom Perry og Zelenskyj i juni i år. Bakgrunnen for interessen er at varsleren i hevder at Trump «instruerte visepresident Pence til å avbryte sin planlagte reise», fordi Trump ville se «hvordan Zelenskyj 'valgte å håndtere' det som sittende president».

Onsdag ble Perry spurt på en konferanse om hvorfor akkurat han ble bedt om å ta Pence sin plass under innsettelsen av Zelenskyj.

– Åh, jeg tror det er fordi jeg bare så innmari bra medlem av regjeringen, og veldig dyktig, og sannsynligvis ganske kunnskapsrik når det gjelder energibransjen, svarte Perry, til latter fra enkelte i salen.

Avviser anklager

En kilde som var med Perry under innsettelsen, sier at til CNN de aldri hørte Joe Biden være tema i noen samtaler, hverken med noen i Ukraina eller som del av formålet med reisen. Kilden påpeker også at Perry regelmessig velges som representant for Det hvite hus på reiser. Han er nær Trump, om enn ikke så nær som utenriksminister Mike Pompeo eller finansminister Steven Mnuchin, men nær nok til å få hyppige samtaler på mobilen fra presidenten.

Perry ble tatt i ed i som USAs energiminister 2. mars 2017. Han har hatt ansvaret for energidepartementet, et departement han i sin tid mente burde legges ned. Det er ventet at viseenergiminister Dan Brouillette overtar stillingen inntil videre. Perry, som prøvde seg som presidentkandidat i 2012 og 2016, skal etter sigende ikke sikte seg inn mot valget i 2020.

Perry var guvernør i Texas før han i 2015 trakk seg og kastet seg inn i Det republikanske partiets nominasjonskamp. Så trakk han seg ganske raskt og erklærte at han støttet Tea Party-favoritten Ted Cruz' kandidatur. Under valgkampen var Perry en skarp kritiker av Trump og kalte ham en «en kreftbyll for konservatismen». Etter at han senere erklærte sin støtte til Trump som presidentkandidat, ble han tatt inn i varmen.