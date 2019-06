Storbritannias innenriksminister åpner for utlevering av Assange

Innenriksminister Sajid Javid har signert utleveringsbegjæringen om å få Julian Assange utlevert til USA. Det melder The Guardian.

Torsdag sa Javid til pressen at utleveringsavtalen blir behandlet av en britisk domstol fredag, men at han selv godkjente avtalen på onsdag.

Denne avgjørelsen åpner opp for at Wikileaks-grunnleggeren kan bli sendt til USA, der han er siktet for brudd på spionasjeloven. Blir han kjent skyldig på alle de 18 punktene han er tiltalt for der risikerer han en dom på opptil 175 år i fengsel.

– Den endelige avgjørelsen er det domstolen som tar, men jeg ønsker å se rettferdigheten seire. Det er en legitim utleveringsbegjæring, så jeg signerte den, sa Javid torsdag, ifølge The Guardian.

For syk til å delta

Assange skulle opprinnelig delta i et rettsmøte angående utleveringsbegjæringen i mai, men da var han i for dårlig form til å delta, ifølge hans advokat. Rettsmøtet er nå planlagt å finne sted fredag, og kan bli holdt i Belmarsh fengsel, avhengig av Assanges helse.

Han soner for øyeblikket en 50 ukers døm i Storbritannia for å ikke ha betalt kausjon. Dette etter at han tilbrakte syv år i den ecuadorianske ambassaden i London i et forsøk på å unngå utlevering til Sverige.