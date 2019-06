Sist Trump besøkte Dronningen, ydmyket han henne. I kveld boikotter britiske politikere slottsmiddagen.

Allerede før USAs president Donald Trump landet på britisk jord, brøt han en av diplomatiets mest selvskrevne regler: Å ikke blande seg inn i britisk politikk, eller «vertslandets indre anliggender», som det heter på diplomatspråket.

Sjelden har et statsbesøk vært omgitt av større kontroverser.

Og når dronning Elizabeth i kveld inviterer til storslagen bankett på Buckingham Palace, står mange stoler tomme.

Får ikke sove på Buckingham Palace

Mange amerikanske presidenter har gjestet Storbritannia. Bare et fåtall er blitt invitert av Dronning Elizabeth og dermed blitt behandlet med all den pomp og prakt et offisielt statsbesøk tilsier.

Toby Melville/ AP/ NTB scanpix

Unntakene er Barack Obama og George W. Bush, som var dronningens gjester i henholdsvis 2003 og 2011.

Men i motsetning til Obama og Bush: Som Dronningens gjest må Trump finne seg i å bli behandlet en smule annenrangs. Det amerikanske presidentparet får nemlig ikke overnatte på Buckingham Palace. Den offisielle grunnen er at gjestefløyen pusses opp.

Frank Augstein / AP/ NTB scanpix

Trump får heller ikke kjøre i Dronningens åpne gullvogn nedover the Mall, paradegaten som går fra Buckingham Palace og til Trafalgar Square. Her ville presidentparet normalt blitt møtt av jublende briter.

Fakta: Trumps statsbesøk til Storbritannia Mandag: Dronning Elizabeth er vert for en statsbankett i Buckingham Palace. Flere britiske politikere har takket nei til å delta. Tirsdag: Theresa May og Donald Trump arrangerer felles business-frokost. Deretter vil Trump møte Theresa May i Downing Street. Felles pressekonferanse. På kvelden vil Trump være vert for en middag i den amerikanske ambassadørens residens i London. Onsdag: Trump, dronning Elizabeth og en rekke statsledere vil være til stede i Portsmouth under den første av flere store markeringer i anledning av 75-årsmarkeringen for D-dagen under 2. verdenskrig. Også statsminister Erna Solberg (H) er blant deltagerne. X

Jubel i gatene erstattet med demonstrasjoner

I stedet er London hermetisk lukket. Trump vil ikke komme i kontakt med noen vanlige folk.

Tirsdag er det ventet massedemonstrasjoner i London og i flere britiske byer.

Sjelden har et statsbesøk vært omgitt av så mye motstand. 1.9 millioner briter har signert en underskriftskampanje om at en amerikanske presidenten ikke er velkommen til London.

Det britiske underhuset debatterte besøket, og Underhusets leder, John Bercow har nektet Trump å tale i Parlamentet.

Frank Augstein / AP/ NTB scanpix

Boikotter slottsmiddagen

Det hele har toppet seg under statsbanketten, som holdes på Buckingham Palace i mandag kveld, med 170 gjester til stede.

Flere britiske toppolitikere boikotter middagen, deriblant Labours leder, Jeremy Corbyn, LibDems leder, Vince Cable og Londons ordfører, Sadiq Khan.

Sistnevnte fikk tildelt tidenes skyllebøtte da Trump landet på britisk jord mandag formiddag:

– Han er en iskald taper, var Trumps karakteristikk etter at London-ordføreren skal ha vært kritisk til presidentens besøk.

Da hadde Trump allerede rukket å omtale Meghan Markle, prins Harry amerikanske kone, for «nasty» -eller ufyselig.

Matt Dunham / AP/ NTB scanpix

«Han utnytter britenes svakhet»

Trumps besøk kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. Brexit-kaoset har lammet britisk politikk, og i Downing Street sitter Theresa May på oppsigelse. Det siste hun kunne tenke seg å bruke tid på, er trolig Donald Trump.

Tirsdag skal de to møtes. Da har Trump allerede ment at Boris Johnson vil bli en glitrende statsminister, at Nigel Farage bør bli med i delegasjonen som forhandler brexit i Brussel -og at britene bør saksøke EU!

«Hadde den britiske regjeringen vært sterkere, hadde det vært utenkelig at Trump hadde gått så langt i sine kommentarer. Han utnytter britenes svakhet».

Det skriver tidligere britisk ambassadør til USA, Christopher Meyer i The Times.

– Mange spør seg hvorfor i all verden vi tillater et statsbesøk av Trump samme uke som statsministeren leverer inn sine adgangskort i Downing Street, skriver han.

Carlos Barria/ Reuters/ NTB scanpix

Frykter nye blemmer

Men besøket er et faktum, og nå må britene forsøke å gjøre det beste ut av det.

Mange husker tilbake til Donald Trumps forrige besøk til Storbritannia, for et drøyt år siden. Det var et såkalt arbeidsbesøk, sommeren 2018. Av frykt for demonstrasjoner, ble besøket holdt i Windsor, utenfor London.

Tolga Akmen/AP/ NTB scanpix

Her rakk Trump å fornærme statsminister Theresa May, for deretter å ydmyke Dronningen.

Han titulerte blant annet dronningen feil under middagen, og han gjorde henne forlegen under en inspeksjon av æresgarden.

Da dronning Elizabeth skulle inspirere vaktene utenfor Windsor slott, tok Trump over kommandoen. Han snudde ryggen til Dronningen og lot henne bli gående gjemt bak presidenten.

Britene er i krise, så hvorfor kommer Trump?

Selv amerikanerne lurer på hvorfor i all verden Trump er i London. Washington Post kommentator, Anne Applebaum, finner ingen aktverdig grunn. Unntatt at Trump vil pleie sitt ego og ta fine bilder sammen med Dronningen. Det gjør seg godt foran hans kommende valgkamp. Det skriver hun i en drepende kommentar.

Matt Dunham / AP/ NTB scanpix

Dessuten: Trump har tatt med alle sine voksne barn til London: Donald Jr, Ivanka, Eric og Tiffany. De har tatt inn på luksushotellet Corinthia, hvor en suite koster 240 000.- kroner pr.natt.

