The Washington Post: Trump skal ha funnet på et Stoltenberg-sitat

I intervjuet, som ble spilt inn i Normandie med gravsteinene på en amerikansk krigskirkegård i bakgrunnen, sa Trump at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gir USAs president æren av å ha reddet NATO.

– Han holdt en tale her om dagen. Han sa «uten Donald Trump ville det kanskje ikke vært noe NATO», sier Trump i intervjuet, ifølge The Washington Post.

Den amerikanske avisen skriver i en analyse at det ikke ser ut til at Stoltenberg har sagt dette, men at han og andre NATO-ledere har rost Trump for å ha presset NATOs medlemsland til å øke tilskuddene til militæralliansen.

Under kan du se den aktuelle delen av intervjuet.

I'm calling BS on these words Trump put in NATO Secretary General Jens Stoltenberg's mouth pic.twitter.com/3kHBcni4KK — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2019

The Washington Post går så langt som å skrive at det ser ut til at president Trump har funnet opp det påståtte sitatet.

Det hvite hus har ikke kommentert saken overfor The Washington Post, mens NATO viser til Stoltenbergs taler og uttalelser, som ligger offentlig tilgjengelig på NATOs nettsider.

J. Scott Applewhite / AP / NTB Scanpix

Høy stjerne

Aftenposten har tidligere skrevet at vi vet at generalsekretæren har en svært høy stjerne i flere ulike lands NATO-delegasjoner. Det at han har klart å opparbeide seg et godt forhold til USAs president, trekkes frem som et stort pluss.

– Stoltenberg har hatt en betydelig innflytelse på Trump når det gjelder presidentens syn på NATO som helhet. Han bygger oppunder det samme budskapet som forsvarsminister Jim Mattis forteller Trump, sier Jorge Benitez, analytiker ved tankesmien Atlantic Council og forfatter av bloggen NATOSource, i denne artikkelen i juli 2018.

Benitez peker på at Trump er kritisk til enkelte allierte – særlig Tyskland har fått gjennomgå – men at han etter hvert har sett noen av fordelene med NATO.

– Trump er vanligvis ikke komfortabel med internasjonale organisasjoner, så det var ikke gitt, sier Benitez.

Flere ganger tidligere har Trump uttalt at Stoltenberg «er hans største fan» og han har rost ham for at «pengene renner inn» til NATO.