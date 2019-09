Den amerikanske Ukraina-skandalen ruller hurtig videre til tross for at det egentlig er to ukers kongresspause.

Spesialgransker Robert Mueller brukte to år på sin etterforskning av om amerikanere sto i ledtog med russere om å påvirke valget i 2016. Granskerne av Ukraina-saken skal ha ambisjoner om å bli ferdige før desember.