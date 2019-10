Se, en sosialdemokrat med braksuksess!

António Costa (58) får meningsmålinger som sosialdemokrater ellers i Europa knapt tør drømme om.

38 prosent av velgerne sier at de vil stemme på den sittende statsministerens parti ved søndagens valg, ifølge snittet av de siste meningsmålingene. Går det riktig bra, kan Partido Socialista (PS) få rent flertall i parlamentet.

Kontrasten er stor til situasjonen for søsterpartiene andre steder i Europa. I både Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike og Nederland er sosialdemokratene bare skygger av sitt gamle jeg. I Storbritannia har Labour vært uten makt i over ni år. I Sverige og Danmark sitter sosialdemokratiske partier med statsministerposten, men partienes oppslutning er på eller nær historiske bunnivåer i alle de tre skandinaviske landene.

Fridde til ytre venstre

Isabel David, forsker ved Universitetet i Lisboa, mener PS’ suksess delvis kan forklares med at partiet har funnet tilbake til sine røtter. Ved forrige valg, i 2015, gikk Costa til valg på å stanse den harde kuttpolitikken som Portugal hadde måttet gjennomføre under eurokrisen.

Og i stedet for å ta partiet inn i en koalisjon med det største partiet på høyresiden, overrasket han og rakte ut en hånd til to mer radikale venstrepartier. Siden 2015 har de vært støttepartier for PS i parlamentet.

De tre partnerne er uenige om mye. Sosialdemokratene ville for eksempel aldri gått med på krav om å trekke Portugal ut av NATO eller å forlate eurosonen. Men det at partiene var enige om det grunnleggende, å gå tilbake på kuttpolitikken, gjorde at de klarte å holde sammen.

Costa har selv uttalt til The Economist at det er helt sentralt å markere avstand til partier på høyresiden. Storkoalisjoner, som blant annet har vært utbredt i Tyskland og Østerrike, dreper den politiske dynamikken, mener regjeringssjefen.

Turistboom

Det pekes også på at Costa har hatt en god dose flaks. Forgjengerne var blitt tvunget til å gjennomføre en svært upopulær hestekur bestående av kraftige budsjettkutt, skatteøkninger og økonomiske reformer for å få kontroll på Portugals galopperende gjeld og vaklende banksektor.

Da Costa tok over, var økonomien allerede på vei ut av krisen. I tillegg fikk landet en kraftig økning i turismen, noe som forsterket oppturen. De siste fire årene har tallet på ledige falt fra 12,4 til 6,2 prosent.

Costa har dermed kunnet reversere deler av kuttpolitikken og samtidig bedre statsfinansene. For første gang siden Portugal ble et demokrati for 45 år siden, er budsjettet nå i nærheten av å gå i pluss.

David mener imidlertid at Costas suksess handler om mer enn flaks.

– Det har også skjedd noe med psykologien i Portugal. Han har gitt folk tilbake troen på nasjonens økonomi. Det gjør at folk tør å bruke penger igjen, og det har bidratt til oppsvinget, sier hun.

Billigere kollektivtransport

David peker også på at regjeringen har gjort flere populære grep som å stoppe planlagte privatiseringer, kutte betydelig i prisen på kollektivtransport for pendlere, øke minstelønnen og redusere enkelte skatter.

– Jeg fikk kuttet månedslønnen min med 500 euro under krisen, men nå har jeg fått 200 tilbake. Det er selvfølgelig ikke en full reversering, men det kommer godt med mot slutten av måneden, sier hun.

Alt er ikke rosenrødt. Portugals statsgjeld er på vei ned, men den er fortsatt blant de største i Europa og langt over det EUs budsjettregler tillater. Og levestandarden, målt ved BNP pr. innbygger, er i dag en av de laveste i EU etter at Portugal ble passert av land som Estland og Litauen under eurokrisen.

Trygg økonomisk styring

Sosialdemokrater fra hele Europa valfarter til Portugal for å studere suksessformelen til Costa og PS. Én viktig lærdom, ifølge David, er at sosialdemokratiske partier må bli sett på som ekte forkjempere for velferdsstaten og fordelingspolitikk.

– Costas venstredreining skapte mye motstand internt i partiet, men ser man på resultatene han har oppnådd blant velgerne, var det en suksess, sier hun.

Sentrum/venstre-partiene sliter imidlertid ikke med de samme utfordringene overalt. Mens innvandring og klima har skapt store problemer for sosialdemokratiske partier i andre land, har ikke dette vært like utfordrende for PS. Klimaspørsmål er blitt viktigere i Portugal, men er fortsatt ikke dominerende, ifølge David. Innvandring er heller ingen stor sak, og landet har ikke noe høyrepopulistisk parti av betydning.

– Det har snarere vært et problem at innvandrere og flyktninger ikke ønsker å bosette seg her, sier hun.

Ved valget søndag har Costa gått til valg på fortsatt trygg økonomisk styring. Skal man tro meningsmålingene, er det akkurat hva velgerne er på jakt etter.