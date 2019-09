Tusenvis reddet fra flomvann mens uværet raser videre i Spania

Stormen, som har rammet kystregionene Valencia, Alicante og Murcia, har ifølge innenriksminister Fernando Grande-Marlaska ført til at over 3.500 mennesker har fått behov for nødhjelp.

Han opplyser at flere byer har meldt inn de kraftigste nedbørsmengdene siden de begynte å føre statistikk.

– Vi redder noen hvert tiende minutt. Regnet høljer ned som om det ikke kommer noen ny dag i morgen. Det er utrolig, sier en tjenestemann i kystbyen Los Alcázares til radiostasjonen Onda Cero.

Ifølge ham er Murcia, der det bor nesten 15.000 mennesker, helt oversvømt.

Atlas via AP, NTB scanpix

Er du i det uværsrammede området? Aftenposten vil gjerne ha kontakt med deg. Send bilder eller video til tips@aftenposten.no.

Stenger skoler

Lokale myndigheter har bedt innbyggerne om å unngå bilkjøring. Skoler er stengt, det er også flyplassene i Almeria og Murcia. I tillegg er tog mellom byer og flere store veier blitt stengt.

– Ingen bør forlate hjemmene sine. Bruk sunn fornuft, sa regionpresident Fernando Lopez Miras i Murcia tidligere fredag.

Torsdag var det meldt om to omkomne etter uværet. Fredag opplyste spanske myndigheter at ytterligere to personer er døde som følge av det kraftige regnværet.

AP, NTB scanpix

Den norske skolen i Costa Blanca holdt stengt torsdag og fredag på grunn av uværet, opplyser de på sin hjemmeside.

Viserektor ved skolen, Nils P. Lie-Gjeseth, sa torsdag til Aftenposten at de stengte etter oppfordring fra kommunen, som også stengte de offentlige skolene.

– Vi forholder oss til spanske myndigheter. De sier at det er viktig å holde seg inne, og ikke gå ut eller kjøre bil med mindre det er helt nødvendig, sa Lie-Gjeseth.

Han fortalte at det var svært mye regn og vind gjennom natten til torsdag. Skolen med omtrent 300 elever ligger på en høyde og er derfor ikke like utsatt for oversvømmelse som enkelte av boligområdene.

Det bor mange tusen nordmenn i området langs kysten der uværet har rammet.

Synne Tollås, tips

Minst fire døde

Den ene personen som omkom fredag, ble sittende fast i en bil i en oversvømt tunnel i Almeria i Alicante fredag morgen. Ifølge den statlige TV-kanalen TVE ble to andre personer reddet ut av bilen.

I tillegg har redningsmannskaper funnet en 36 år gammel mann som døde da bilen hans ble oversvømt i en småby ti mil inn i landet fra kysten ved Almeria.

De to som omkom torsdag, er en 51 år gammel kvinne og en 61-årig mann. De to ble funnet døde inne i en bil som ble tatt av flomvann i kommunen Caudete, 10 mil sør for Valencia. De to var søsken.

Nødetatene i Murcia sier de har reddet 391 personer fra oversvømte biler og hus, deriblant noen som måtte plukkes opp med helikopter fra taket av hus som var omringet av vann. Spanske myndigheter opplyste tidligere fredag at landets militære har reddet 60 personer som var innesperret som følge av vannmassene.

Mobilen fløy ut av hånden

– Vi er kanskje ikke der det er verst, men det er det verste uværet jeg har opplevd, i alle fall. Rett etter at jeg filmet videoen, blåste mobilen faktisk ut av hånden min og flere meter bortover, sa Hanne Grøthe til Aftenposten torsdag.

Hun er på ferie i Torrevieja sammen med familien. Hun fortalte at uværet startet i onsdag kveld med kraftig lyn og torden.

Familien var fredag på vei hjem.

«Det er mange forsinkelser på flyplassen i Alicante. «Delayed» står skrevet nesten uansett hvilket fly man sjekker. Foreløpig er vi forsinket med 1,5 time», skriver Grøthe i en e-post til Aftenposten fredag ettermiddag.

Hundreårsregn

Regnværet i regionen er ifølge værtjenesten AEMET det kraftigste som er registrert siden 1917. AEMET har opprettholdt sitt farevarsel for regionen, og anser den som «ekstremt utsatt» for fossende regn.

Militærtropper er blitt innkalt for å bistå politi, brannmannskaper og redningsmannskaper. Rundt 1.000 soldater er mønstret.

Nedbøren skal ifølge prognosene roe seg ned lørdag.

Statsminister Pedro Sanchez skal ifølge Grande-Marlaska besøke de katastroferammede områdene «så snart som mulig».