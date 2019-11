Det er bare én gang tidligere i moderne tid at vannstanden har vært så høy i den søritalienske byen, og det var i november i 1966. Den gang steg vannet 1,94 meter. Tirsdag var vannstanden 1,87 meter.

Borgermester Luigi Brugnaro i Venezia sier at han kommer til å erklærte unntakstilstand i byen onsdag, og da kommer alle skoler til å bli holdt stengt.

I Venezia ble den kjente Markusplassen dekket av nesten halvannen meter med vann da vannstanden var på det høyeste tirsdag ettermiddag.

Plassen, som er et yndet mål for turister, er ofte utsatt for oversvømmelser fordi den ligger i den laveste delen av byen, men det er sjelden at det kommer så mye vann som det gjorde tirsdag.

Brugnaro kaller det en «krise» og sier han kommer til å spørre regjeringen om hjelp til å dekke kostnadene som vil påløpe som følge av oversvømmelsen.

– Vi må hjelpe hverandre. Vi stå samlet for å møte denne situasjonen, som er et resultat av klimaendringene, sier borgermesteren.

Vannet flommet blant annet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken. En talsmann for kirkerådet sier at kun fem ganger tidligere i kirkens historie, byggingen startet i år 828, har den vært utsatt for så omfattende vannmasser. Og tre av disse oversvømmelsene har skjedd de siste 20 årene, noe talsmannen påpeker er bekymringsfullt.

Også andre deler av Italia fikk kjenne på værgudenes vrede tirsdag. I en rekke byer sør i landet, som Taranto, Brindisi og Matera holdt skoler stengt på grunn av ekstremværet. Det samme ble gjort i flere byer på Sicilia.

MANUEL SILVESTRI, REUTERS/NTB SCANPIX