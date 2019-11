Senatet truet samtidig med å trekke tilbake den særskilte økonomiske statusen som Hongkong har. Det kan ses som kritikk mot Kinas håndtering av protestene i det delvis selvstyrte området.

De folkevalgte ble også enige om tiltak for å hindre salg av tåregass, gummikuler og annet utstyr som er blitt brukt av politi og soldater for å slå ned på demonstrasjonene som har lammet Hongkong de siste månedene.

Sanksjoner mot ledere

Senatets «Hongkong Human Rights and Democracy Act» legger opp til en årlig vurdering av handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Lovforslaget inneholder også sanksjoner mot ledere i Hongkong og Kina som begår menneskerettighetsbrudd, inkludert utlevering av borgere til Fastlands-Kina for rettsforfølgelse. Det var forslag om en slik utlevering som utløste masseprotester i Hongkong 9. juni.

– Senatet har sendt en tydelig beskjed til borgere i Hongkong som kjemper for frihet. Vi kommer ikke til å stå og se på at Kina undergraver deres uavhengighet, sa den republikanske senatoren Marco Rubio etter at lovforslaget ble vedtatt.

Kritikk fra Kina

Etter at Representantenes hus vedtok et lovforslag som støtter demonstrantene i Hongkong i oktober, ba Kina USA «slutte å blande seg».

Kinesiske myndigheter gjentar kritikken onsdag og fordømmer lovforslaget fra Senatet.

– Dette forslaget neglisjerer fakta og sannheter og blander seg inn i Hongkongs og Kinas politikk, sier talsmann Geng Shuang i utenriksdepartementet i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Representantenes hus og Senatet må nå bli enige om ordlyden i lovforslaget før det kan vedtas og deretter signeres av president Donald Trump.