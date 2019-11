Stoltenberg møtte Trump og snakket om fremmedkrigere: – Det må vi finne en løsning på

– Det er en ekstremt vanskelig og uoversiktlig situasjon, sa Stoltenberg til norsk presse i Washington etter Trump-møtet.

NATO-landet Tyrkia kom på kant med de fleste andre landene i alliansen de rykket inn i det nordlige Syria og gikk til angrep på kurdiske styrker. Disse soldatene var i praksis bakkestyrkene til alliansen som nedkjempet IS i Syria og Irak.

– Kampen mot IS må fortsette

Tyrkerne anser derimot disse kurdiske militsene som terrorister. Tyrkias angrep kom etter at president Trump plutselig trakk amerikanske spesialsoldater ut av de områdene av Syria som ligger nær Tyrkia. Dermed kunne Tyrkia angripe uten å risikere å komme i kamp med sin egen største allierte.

– Budskapet fra NATO, USA og meg er at selv om det er uenighet om den tyrkiske innmarsjen, så er det full enighet om at kampen mot IS må fortsette. Dette er en brutal terrororganisasjon som kontrollerte store områder, påpekte Stoltenberg.

– Ikke risikere fremgang

IS underla seg på kort tid store deler av Irak og Syria i 2014, og holdt et lite territorium i Syria helt frem til våren 2019.

– Den koalisjonen der NATO-land er med, har frigjort store områder. Dette er en fremgang vi ikke må risikere, men bygge på, sa Stoltenberg.

Han er også redd for at Tyrkias innmarsj kan skape «mer menneskelig lidelse».

Fakta: Den islamske staten Irakeren Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av «kalifatet» Den islamske staten i juni 2014. IS kontrollerte på det meste enorme områder i Syria og Irak. Det bodde oppimot 10 millioner mennesker innenfor territoriet. IS står for en svært konservativ tolkning av IS og et brutalt styre. De anklages for å ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg har bevegelsen ved en rekke anledninger stått bak eller inspirert til terrorangrep i vestlige land. Våren 2019 mistet IS den siste delen av sitt territorium i Syria. For drøyt to uker siden ble Baghdadi sporet opp nordvest i Syria. Han tok sitt eget liv da amerikanske spesialstyrker angrep.

– Svært sjelden

Han vil ikke være med på at det er NATO-medlemmer han ikke kan kritisere. Han påpeker at han var i Istanbul og snakket om Syria-innmarsjen.

– Det er svært sjelden at en NATO-generalsekretær står i et medlemsland og uttrykker stor bekymring for noe et medlemsland gjør, sa Stoltenberg,

– Kritiserte du i møtet torsdag Trump for den plutselige retretten fra Syria?

– Vi diskuterte Syria. Jeg ga uttrykk for at det er ulike meninger om dette i NATO. Vi har opplevd fra amerikansk side at de har bedt flere NATO-land bidra mer i Syria, men det har det vært begrenset interesse for, sier Stoltenberg.

IS-fremmedkrigere

Han snakket også med Trump om debatten om overføring av IS-fremmedkrigere til landene de kom fra.

– Dette må vi finne en løsning på, sa han.

Stoltenberg ville ikke komme noen anbefaling om land bør hente hjem sine fremmedkrigere, slik Irak vil og USA har oppfordret til.

– Det er spørsmål NATO ikke har tatt stilling til. Det er ulike meninger blant medlemslandene, sier Stoltenberg.

Ser problemer

Han viser til at medlemslandet Tyrkia – og Irak – vil at de skal til sine hjemland, mens vestlige land i stor grad er motvillige.

Tyrkia startet denne uken en aksjon for å kaste ut nærmere 1000 tilfangetatte utenlandske IS-medlemmer.

I de kurdiske områdene har antall IS-fanger vært anslått til over 10.000. 2000 av disse er IS-krigere som kom fra Europa eller andre land i Midtøsten for å kjempe for terroristenes kalifat.

Stoltenberg ser at det kan bli problemer hvis spørsmålet om håndtering av terroristene ikke blir avklart.

– Det kan bli et rettslig problem hvis de ikke blir rettsforfulgt for sine ugjerninger. Og så kan det bli et sikkerhetsproblem hvis de bare slippes fri, sier Stoltenberg.