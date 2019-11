Drapssiktede menn rømte gjennom hull i taket i California

Hullet er i et hjørne av taket, ute av syne fra fengselsbetjenter og kameraer, over vaskene.

– De to klarte å identifisere og utnytte en blindsone, sier Jonathan Thornburg, talsmann for sheriffkontoret i Monterey County.

Monterey County Sheriff's Office via AP / NTB scanpix

Hullet var bare 56 centimeter bredt. Det gikk gjennom en gipsplate og et metalldeksel i taket fra baderommet og førte frem til en sjakt som brukes av vedlikeholdsarbeidere, skriver Los Angeles Times.

– De tok seg opp gjennom taket, over veggen og ned på den andre siden, der de krøp gjennom en luke og nådde frem til bygningens bakside, sier Thornburg.

Baksiden av fengselet er inngjerdet, men ikke med piggtråd som går rundt resten av bygningen.

Thornburg sier man ennå ikke vet hva slags verktøy de to mennene på 20 og 21 år brukte for å lage hullet i taket. Myndighetene prøver nå å finne ut om de to fikk hjelp fra andre innsatte.

Monterey County Sheriff's Office via AP / NTB scanpix

Rømningen skjedde søndag. Mennene er fortsatt på frifot.

– Vi er skuffet over at dette skjedde. Vi har ansvar for å beskytte allmennheten. Vi er skuffet over at folk som er siktet for drap, ikke lenger er i fengselet vårt, sier Thornburg.

Mennene hadde sittet i varetekt siden i fjor i forbindelse med to separate drapssaker i Salinas. De har ikke erkjent skyld. Rettssakene er berammet til neste år.