Amerikaneren Kevin King og australieren Timothy Weeks ble sluppet fri i Zabul-provinsen i Afghanistan tirsdag formiddag og fløyet ut av området i amerikanske helikoptre, opplyser en lokal politikilde.

Taliban sier også at de to vestlige gislene er frigitt, men hverken amerikanske eller australske myndigheter har så langt bekreftet dette.

AP / NTB scanpix

Det er ikke klart om de to gislene ble overgitt til representanter for den afghanske regjeringen, mellommenn eller amerikanske styrker.

Både King og Weeks jobbet som professorer ved The American University i Kabul da de ble bortført av Taliban i august 2016.

Nyheten om at de to var satt fri, kom få timer etter at den afghanske regjeringen løslot tre Taliban-topper som har sittet i afghansk fangenskap. De tre ble fløyet til Qatar der planen ifølge afghanske myndigheter skulle være å utveksle dem med King og Weeks.

De tre Taliban-fangene er Anas Haqqani, som er lillebroren til Talibans nestleder Sirajuddin Haqqani, samt to andre høyt rangerte personer i Taliban. Sirajuddin Haqqani er leder for det mektige Haqqani-nettverket.

Det var i forrige uke at Afghanistans president Ashraf Ghani kunngjorde at de tre Taliban-kommandantene ville bli løslatt og utvekslet med vestlige gisler. Håpet er at det kan sette fart på fredsforhandlingene i landet.