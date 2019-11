Bak lukkede dører sa diplomaten at hun følte seg truet. Nå vitner hun for åpen sal.

Tidlig i mars ble Marie «Masha» Yovanovitch, den gang USAs ambassadør i Ukraina, bedt om å forlenge sitt opphold i Kiev til 2020. På morgenen 24. april holdt hun et arrangement mot korrupsjon da hun ble hun oppringt fra Washington og bedt om å komme seg hjem med første fly.

Det var uro for henne sikkerhet, var beskjeden hun fikk, men ingen ytterligere forklaring ble gitt.

– Landet vi alle elsker

Fredag vitner hun i de åpne høringene som undersøker om USAs president Donald Trump forsøkte å utnytte et annet land til sin egen politiske fordel.

Komiteleder Adam Schiff, en demokrat, sa i sitt åpningsinnleg at det var en «rystende opplevelse» for henne at hun ikke «hadde presidentens tillit».

– Jeg har brukt 33 år av mitt liv til å tjene det landet vi alle elsker, sa hun i sitt åpningsinnlegg.

Da hun kom hjem fikk hun høre, som hun yttrykte det, «ordene alle diplomater forstår»: «Presidenten har mistet tilliten til deg.»

– Vanskelig å tro

Yovanovitch sa at hun i årenes løp har utført sitt oppdrag lojalt uansett hvilket politisk parti som har styrt.

Hun mener at president Trumps advokat, Rudy Giuliani, og hans Ukraina-forbindelser drev en svertekampanje for å få henne avsatt. Selv sier hun at hun har tjent fire republikanske og to demokratiske administrasjoner lojalt.

– Det er fortsatt vanskelig å tro at utenlandske, private interesser kunne lykkes med å undergrave USAs interesser, sa hun.

Yovanovitch fortalte om samtaler med sine sjefer i UD. Hun hadde argumentert for at hvis private, utenlandske interesser her kunne undergrave en amerikansk utsending de så som vrien, kan også andre i andre land gjøre det samme.

– Hvis de forstår at de kan fjerne oss, vil de gjøre det, sa hun.

Ute av den indre sirkel

I slutten av mai forlot Yovanovitch Ukraina for siste gang som ambassadør. Hun var dermed ute av den indre sirkel da Trump i juli snakket med Ukrainas nye president på telefon. Hun var heller ikke i Ukraina da militær støtte på nesten 400 millioner dollar til landet ble satt på vent i to måneder.

JONATHAN ERNST, Reuters/NTB scanpix

Starten på det hele?

Hva skal så demokratene som leder granskningen, med hennes vitnemål? Veterandiplomatens plutselige hjemkalling skapte den første uroen i Utenriksdepartementet om at diplomater ikke kunne stole på sin egen regjering. Demokratene ser dette som starten på de handlingene som, ifølge dem, skulle sørge for at Ukraina sikret Trumps interesser fremfor USAs interesser.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Ble nevnt av presidenten

I telefonsamtalen 25. juli mellom Trump og president Volodymyr Zelenskij kalte Trump eks-ambassadøren henne «bad news» – et «dårlig papir». Han sa antydet også at hun hadde personlige problemer – «hun gjennomgår noen greier». I den hemmelige høringen ble hun spurt:

– Føler du deg truet?

– Ja, svarte hun.

Fakta: Marie «Masha» Yovanovitch 61 år gammel, født i Canada, flyttet til USA da hun var 3 år gammel. Amerikansk karrierediplomat i 33 år. Foreldrene var flyktninger fra det kommunistiske Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Snakket russisk hjemme i oppveksten. Utnevnt til to ambassadørposter - i Kirgisistan og Armenia - av George W. Bush, og hun ble utnevnt til Ukraina av Barack Obama i 2016.

La grunnlaget

Republikanerne la grunnlaget for en del av sitt forsvar av presidenten fredag allerede onsdag da to andre diplomater vitnet. De ble spurt om presidenten kunne bytte ut sine ambassadører som han ville og fikk bekreftende svar.

– Det er sant. Men spørsmålet er hvorfor han ville bytte henne ut, sa Schiff da høringen åpnet fredag.

Han påpekte at presidentens makt er stor.

– Men den er ikke absolutt. Den kan ikke brukes til korrupte formål, sa Schiff.

Republikanernes Devin Nunes klaget i sitt åpningsinnlegg på at demokratene igjen har halt dem inn til en unødvendig høring i stedet for å styre landet.

– Det er uheldig at vi i dag og mesteparten av neste uke må fortsette å delta i demokratenes heldagssirkus på TV i stedet for å ta løse problemene vi ble sendt til Washington for å ta grep om, sa Nunes.