Menn frifunnet for gjengvoldtekt av 14-åring i Spania fordi de ikke brukte vold

Mennene ble i Høyesterett frifunnet for voldtekt, men dømt til fengsel for seksuelt misbruk.

Ifølge spansk lov kan en lovovertredelse kun sees på som voldtekt eller seksuelt overgrep om det brukes vold, skriver BBC. Retten kom derfor fram til at mennene ikke kunne dømmes for voldtekt, fordi den 14 år gamle jenta var så full at gjerningsmennene ikke måtte bruke vold.

De fem ble likevel dømt til mellom ti og tolv års fengsel. Hadde de blitt dømt for grovt overgrep eller voldtekt ville en dom vært på mellom 15 og 20 år, ifølge kanalen.

Avgjørelsen i kommer til tross for at Spanias Høyesterett i juni i år omgjorde en lignende kjennelse hvor fem menn ble dømt til 15 års fengsel for gjengvoldtekt av en 18 år gammel kvinne.

Heller ikke der ble det brukt vold, men Høyesterett konkluderte at offeret befant seg i en overgrepssituasjon som førte til at hun underkastet seg.

Da gjerningsmennene først møtte i retten i april 2018 ble de frifunnet for voldtekt, men dømt til fengsel i ni år for misbruk. En av de tre dommerne mente at de burde bli helt frikjent, og mennene ble senere løslatt mot kausjon.

Spanias statsminister utnevnte i fjor et panel som skal gå gjennom landets voldtektslov.