– Vi kan ikke akseptere at en president, Macron, lanserer urimelige og umotiverte angrep på Amazonas, eller at han dekker sine hensikter bak ideen om en G7-allianse for å «redde» Amazonas, som om vi var en koloni eller et ingenmannsland, tvitret Bolsonaro mandag.

Som vert for G7-møtet i Biarritz har Frankrikes president Emmanuel Macron satt krisen i Amazonas høyt på dagsordenen. Det har irritert Bolsonaro, som har langet ut mot Macron og beskyldt ham for å blande seg inn og for å ha «en koloniherrementalitet».

Macron kunngjorde mandag at G7-lederne vil bevilge 20 millioner euro, rundt 200 millioner kroner, til akutt brannslukking i Amazonas. De vil også støtte opp om et bredere initiativ for Amazonas-regionen under FNs hovedforsamling til høsten.

Det franske presidentskapet opplyste også om støtte til et brannfly til Amazonas idet G7-toppmøtet gikk mot slutten mandag ettermiddag.

Britisk bidrag

Tidligere samme dag lovet den britiske regjeringen at 10 millioner pund – rundt 110 millioner kroner – skal gjøres tilgjengelig umiddelbart. Pengene skal gå til rehabilitering av regnskogen, inkludert områdene som er rammet av de omfattende brannene den siste tiden.

Hundrevis av nye branner har blusset opp rundt om i Amazonas samtidig som to brasilianske Hercules-fly har begynt å dumpe tusenvis av liter vann over noen av de verste brannene.

Byen Porto Velho ligger under et tykt røykteppe fra branner som raser i delstaten Rondonia, der slukningsarbeidet er konsentrert.

– To sider av samme sak

– Denne uken har vi alle sett med skrekk hvordan regnskogen i Amazonas brenner foran øynene på oss. Vi kan ikke overse realitetene og de skadene vi påfører naturen, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Han understreker at verdenssamfunnet er nødt til å takle viktige miljøspørsmål som klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

– Vi kan ikke stanse klimaendringene uten å beskytte naturen, og vi kan ikke gjenopprette skadene på naturen uten å ta tak i klimaendringene. Dette er to sider av samme sak, og vi kan ikke fikse den ene utfordringen uten å fikse den andre, sier Johnson.

Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Branner også i Afrika

Løftet om pengestøtte kommer dagen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron sa at verdenslederne er enige om å hjelpe landene som er berørt av de store skogbrannene.

Mandag sa Macron at han også vil lansere en internasjonal kampanje for å hjelpe land i Afrika sør for Sahara med å bekjempe skogbranner som raser der.

Miljøorganisasjoner har uttrykt bekymring for massive branner i blant annet Angola og Kongo som har fått langt mindre oppmerksomhet enn brannene i Amazonas.

Johnson sier i uttalelsen mandag at Storbritannia håper å være vertskap for FNs klimakonferanse COP26 neste år. Han sier et viktig tema på konferansen vil være å finne løsninger i naturen, som å gjenopprette skogsområder, som kan motvirke klimaendringer.