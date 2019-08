Kravene om boikott hagler. Pasta er blitt het potet i kampanje mot Trump.

Amerikanere som vil hisse på seg engasjerte motstandere av president Donald Trump, kan gjøre dette: Ta seg en tallerken pasta på en italiensk kjederestaurant, brenne vekk kaloriene med en økt på en fasjonabel treningssenterkjede og deretter dra hjem for å slappe av med «Skal vi danse?» på TV.

Ras av boikotter

Den knallharde polariseringen i amerikansk politikk fører til et ras av oppfordringer til boikotter.

Sist ut er et krav om at folk ikke skal spise hos Olive Garden, en restaurantkjede som omsetter for over 40 milliarder kroner i året.

Natt til mandag klatret emneknaggen #boycottolivegarden til topps på Twitter i USA. Årsak: Tynt belagte påstander om at eierne støtter Trumps valgkampanje.

Splittet reaksjon

Olive Garden finansierer Trumps gjenvalgskampanje i 2020, påstår en rekke Twitterbrukere. Natt til mandag spredte dette seg lynraskt og ble det mest omtalte fenomenet på plattformen. Mange erklærte at de aldri vil spise der igjen, og de sa mindre fordelaktige ting om maten og eierne, mens andre sa at de nå vil gå dit oftere.

Fakta: Boikott Boikott beskriver når noen i protest opphever forbindelsen med noen, slutter å handle med dem eller hindrer dem i å utføre sin virksomhet. Begrepet stammer fra Irland i 1880. Charles Cunningham Boycott, en engelskmann, ble frosset ut og ekskludert av lokalsamfunnet i Lough Mask-området. Han hadde forsøkt å kaste 11 leilendinger ut fra jordstykkene de dyrket, fordi de ikke hadde råd til leien. Folk i området nektet da å jobbe for ham eller selge ham noe. Saken fikk stor omtale i engelske aviser, og verbet «å boikotte» var født. Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia

Svette etter innsamling

Samtidig er flere andre Trump-boikotter blitt lansert den siste tiden. En av dem er rettet mot Equinox og SoulCycle, to kjeder med treningssentre.

Årsaken: Milliardær Stephen Ross inviterte Trump til sitt fasjonable hjem i The Hamptons på Long Island ved New York. Den 9. august kunne folk komme dit for en prat, et måltid og bilde sammen med presidenten. Deltagerne betalte opptil 250.000 dollar. Pengene havnet i valgkampkassen til Trumps parti.

Ifølge en partitopp kom det inn 12 millioner dollar på to arrangementer den dagen.

Virker boikotter?

Forskning tyder på at boikotter sjelden gjør varig skade på økonomien i bedrifter. I omtrent en fjerdedel av tilfellene fører aksjonsformen til en endring fra bedriftenes side.

Eksperter tror imidlertid treningskjedene i den aktuelle boikotten kan være sårbare fordi de har dyrket et omdømme som liberale og progressive.

– Folk følger med på om din oppførsel er i tråd med verdiene de forbinder med selskapet ditt, sier Jo-Ellen Pozner, professor i ledelse ved Santa Clara-universitetet, til San Francisco Chronicle.

Er selskapet på børsen?

Professor Peggy Brønn ved BI påpeker overfor Aftenposten at boikotten mot treningssentrene får enda en dimensjon av dobbeltkommunikasjon siden Ross også eier fotballaget Miami Dolphins og driver en stiftelse for likestilling innen idrett. Eieren har også fått kritikk fra en av lagets stjerner.

Brønn påpeker at et spørsmål som kan avgjøre om en boikott får konsekvenser, er om selskapet er personlig eid eller børsnotert: De børsnoterte selskapene kan nemlig fort få aksjonærene på nakken hvis det dukker opp boikottaksjoner.

En annen dans

Boikottaksjoner rammer også mediene. Før helgen ble det kjent at Trumps tidligere pressetalsmann Sean Spicer skulle delta i den amerikanske varianten av «Skal vi danse?» på TV-kanalen ABC. Raseriet brøt løs, og deretter kom oppfordringene om boikott. Til og med programleder Tom Bergeron rykket ut og sa at han hadde ønsket seg upolitiske deltagere.

Enkelte tror imidlertid at oppmerksomheten vil gi programmet flere seere, ikke færre, fordi folk enten liker Spicer eller vil se at han dummer seg ut.

Gir til begge partier

Hva så med Olive Garden? Det er ikke sikkert boikottropet vil vare særlig lenge. Selskapet sier selv de ikke gir penger til presidentkampanjer og at de ikke forstår hvor påstanden om Trump-støtte kommer fra.

Oversikten over politisk pengestøtte fra eierselskapet Darden Restaurants viser dessuten at gavene derfra er ganske jevnt fordelt mellom politikere og organisasjoner i de to store amerikanske partiene.