En humanitær katastrofe av uante proporsjoner utfolder seg på øya Abaco i Bahamas etter at den ble truffet av orkanen Dorian lørdag. 30 mennesker er nå bekreftet omkommet, men tallene ventes å stige betraktelig.

Det har vært kaotiske tilstander og vanskelig å få nøyaktig informasjon om hva som er situasjonen på Abaco. Veldedige organisasjoner, medier og privatpersoner kniver om plassen i helikoptre og småfly som går fra hovedstaden Nassau ut til øya og småøyene rundt.

Grufulle scener

– Verden må se dette, sier den norske båtkaptein Kjetil Solberg til Aftenposten.

Han forteller om forferdelige scener da han ankom Marsh Harbour på øya Abaco onsdag. Han så døde kropper av mennesker og dyr, noen flytende i vannet, andre på land.

– Inntrykkene var ille. Det var sterk liklukt. Vi så armer som hang ut av ruiner. Folk vi møtte, fortalte om barn som hadde vært innesperret i sammenraste bygninger i flere dager, sier kapteinen.

Sammen med sønnen Sam Solberg og mannskapet på IMS Commander var han blant de første som ankom Marsh Harbour på den orkanrammede øya. Flyfoto av byen viser at store deler av bebyggelsen er fullstendig smadret.

Fredag var de tilbake i hovedstaden Nassau for å bunkre opp på nytt.

– Vi må gjøre det vi kan. Redningsarbeidet er kaotisk og uroganisert. Dette er en langt verre katastrofe enn det som har blitt kommunisert til nå.

Kjetil Solberg

Christina Pletten

Han mener verden ikke har skjønt omfanget av katastrofen som utspiller seg på øya.

– Verden må våkne, sier han.

Solberg driver et dykkerselskap i Panama og var i farvannene i nærheten av Abaco da orkanen inntraff.

Solberg forteller at befolkningen var desperat etter vann og forsyninger, og det var tendenser til uroligheter. Det har vært rapporter om uroligheter og plyndring fra flere hold, men dette er ikke bekreftet av myndighetene på Bahamas.

Amerikanske kystvaktmannskaper var til stede i Marsh Harbour, ifølge Solberg, som beskriver byen som «utslettet».

Christina Pletten

– Fikk ingen hjelp

– Jeg frykter det kan være så mange som tusen døde, sier Yolanda Cornish.

Hun og familien var heldige og fikk skyss med den norske båten vekk fra Marsh Harbour. Da hadde de vært uten mat og vann i to dager, før de til slutt gikk til en rasert butikk for skaffe seg mat og overleve.

En kreolsk kirke kollapset med en stor gruppe mennesker inni. Da de dro fra øya onsdag var alle likene fortsatt der i ruinene.

– Vi kjente lukten, forteller Yolanda.

Øyene hennes fylles av tårer. Hun forteller at de var kliss våte i flere dager. Først da hun kom ombord på båten fikk hun dusjet og skiftet til tørre klær.

Hun sier familien ikke fikk noen hjelp fra regjeringen før det norske skipet kom. Yolanda og flere andre Aftenposten snakker med frykter at nødhjelpen ikke vil komme frem til dem som trenger det mest.

– Vi har ikke fått noen hjelp eller informasjon fra myndighetene, hverken før eller etter orkanen traff, sier hun når Aftenposten treffer henne i Nassau fredag ettermiddag.

– Det er private selskaper som har forsøkt å evakuere folk i småfly.

Kjetil Solberg / privat

Frustrerte og sinte

Hjelp har så smått begynt å komme frem, men ødeleggelsene er enorme. Tusenvis av mennesker befinner seg i provisoriske krisemottak i offentlige bygninger og klinikker. En representant for det franske nyhetsbyrået AFP, som har et team på øya, sier at det er en svært alvorlig situasjon.

Samtidig deler frustrerte pårørende og innbyggere på øya bilder og videoer på Facebook og andre sosiale medier og etterlyser mer hjelp fra myndighetene. Mange melder om mangel på både mat og vann, og skriver at de fortsatt ikke har fått informasjon eller hjelp. Andre skriver at de mangler livsviktige medisiner.

De anklager myndighetene for å underslå hvor ille situasjonen er.

30 døde

En talskvinne for Bahamas’ nødetat NEMA sier til Aftenposten torsdag ettermiddag at hun nå kan bekrefte 23 døde, og at tallet er ventet å stige. Andre medier melder imidlertid om at myndighetene på Bahamas bekrefter 30 døde. Helseministeren sier til The New York Times at dødstallet «kan bli sjokkerende høyt».

Talskvinnen kan imidlertid ikke si noe om hvor mange mennesker som er fraktet til sykehus, hvor mange som er evakuert, hvor mange som er igjen på øya, eller hvor mye mat og vann som er distribuert.

Kjetil Solberg / privat

Al Diaz / MIAMI HERALD

– Det er en del private organisasjoner som har deltatt i evakuering med fly og helikopter. Vi har også et samarbeid med Norwegian Cruise Lines, som har lovet å hjelpe til med å frakte folk fra øya, sier informasjonssjef i NEMA, Lindsay Thompson, til Aftenposten, da vi oppsøker henne på NEMA’s hovedkvarter på Nassau.

Thompson sier at en båt med forsyninger skal gå fra Nassau til Abaco fredag morgen.

Sent torsdag kveld var det full aktivitet ved hovedkvarteret, og lastebiler med forsyninger sto parkert utenfor. Hjelpemannskaper fra hele verden er begynt å ankomme Nassau, og flere organisasjoner opplyser til Aftenposten at de vil begynne omfattende hjelpearbeid de neste dagene. Den kristne hjelpeorganisasjonen Samaritan’s Purse skal sette opp feltklinikker på både Grand Bahamas og Abaco, mens Røde Kors har sendt et fly med 38 tonn nødhjelp fra Panama.

Krigsveteranorganisasjonen Operation Rubicon er også på plass, og skal hjelpe til med rydding og gjenoppbygging.

Evakuerer privat

To andre private selskaper, Bahamian Ferries og Trans Island Airways, har tilbudt seg å frakte personer som ønsker å evakuere fra øya gratis fredag. Regjeringen har åpnet et krisemottak for evakuerte i en idrettshall i Nassau.

Den lokale avisen Bahamas Press melder at regjeringen har «bestilt og mottatt» 200 likposer bare for Abaco. Regjeringen har også bedt om kjøleenheter for oppbevaring av omkomne.

Flere kilder som Aftenposten har vært i kontakt med, sier at det fortsatt er observert døde mennesker i ruinene som ikke er tatt hånd om fem døgn etter at Dorian traff øya.

Mange frykter nå at de sanitære forholdene er i ferd med å bli prekære, og at det kan spre seg smitte fra døde dyr og mennesker.

MARCO BELLO, REUTERS / NTB scanpix

Sosiale medier

Pårørende har tatt i bruk Whatsapp og Facebook for å etterlyse slektninger og venner som oppholdt seg på Abaco under orkanen. Mange legger ut bilder og desperate bønner om informasjon.

«Jeg prøver å finne familien min. Vær så snill og si fra hvis noen treffer dem!»

«Familie med to barn savnet. Sist hørt fra søndag, finner dem ikke på «trygg»-listen».

På Facebook har flere organisert lister der folk kan merke av seg selv og andre som trygge. Men i kaoset som fulgte orkanen, er det mye usikkerhet knyttet til hvor pålitelig informasjonen er. Listene inneholder fortsatt tusenvis av navn.