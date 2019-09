9656 migranter tok seg til Hellas i løpet av august måned. Det er det høyeste antallet migranter i løpet av en måned siden EU og Tyrkia inngikk en migrantavtale i mars 2016, ifølge tall fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

Nesten 650 mennesker, inkludert 240 barn, de fleste av dem afghanere, ankom øya Lesbos i løpet av noen timer i forrige uke.

– Vi ser svære bølger som blir hentet over av menneskesmuglere som bruker nye metoder og bedre og raskere båter, sa Michalis Chrysochoidis, minister for sivil beskyttelse, før helgen ifølge The Guardian.

– Hvis situasjonen får fortsette, kommer vi til å få en gjentagelse av 2015.

EUs avtale med Tyrkia stanset migrantstrømmen

I 2015 kom det 860.000 migranter til Hellas. Mange europeere følte et ansvar for å hjelpe flyktningene, men siden da har man også sett økt tilslutning til innvandringsskeptiske partier i flere land.

Tilstrømningen av migranter fortsatte på samme høye nivå inntil EU og Tyrkia inngikk en avtale i mars 2016.

Det ble vanskeligere å komme seg båtveien til Hellas.

Migranter som kom frem til øyene, måtte vente mye lenger før de kunne få komme til fastlandet. I leiren Moria på Lesbos er det nå nesten 10.000 mennesker, til tross for at leiren bare er bygget for å huse 3500.

Det er blitt vanskeligere å komme seg ut av Hellas og videre til resten av Europa.

Resultatet var at antallet migranter som tok seg over til de greske øyene, gikk drastisk ned.

Noe har skjedd i løpet av sommeren

I sommer har det skjedd noe. Antallet migranter som kom til Hellas, steg fra 3198 i mai til 9565 i august. På Lesbos er forholdene for migrantene blitt enda verre.

– Mange sover under åpen himmel. Det er mangel på doer, dusjer og helsepersonell. Matkøene er lengre enn de burde være, sier Patric Mansour, som jobber for Flyktninghjelpen i Moria-leiren.

Den voldsomme økningen tilskrives flere faktorer:

Tyrkia forsøker å presse flyktninger til å reise tilbake til hjemlandet.

Italia nekter å ta imot migranter fra Libya.

Hellas’ nye regjering anklager den tidligere regjeringen for å ha ført en slapp innvandringspolitikk.

Hele 33 prosent av migrantene er fra Afghanistan. Mange av dem har vært bosatt i Iran i mange år. 12 prosent av migrantene er fra Kongo. De flyr til Tyrkia med turistvisum og tar seg over til Hellas.

– Mange vil skape et bedre liv for seg og sin familie, sier Mansour.

Hellas vil stramme inn

For å bøte på situasjonen vil Hellas innføre flere tiltak.

Hellas øker patruljeringen i farvannet rundt de greske øyene.

1500 migranter ble flyttet fra Lesbos til fastlandet.

Grekerne vil sende flere migranter tilbake til Tyrkia, slik migrantavtalen fra 2016 åpner for.

Den greske regjeringen sier de vil endre loven slik at migrantene mister retten til å anke et asylvedtak.

Grekerne mener halvparten av de 80.000 migrantene i landet ikke har rett på asyl og burde vært sendt tilbake til Tyrkia. Men hittil i år har bare 1800 blitt returnert til Tyrkia.

Den greske utenriksministeren innkalte før helgen den tyrkiske ambassadøren for å protestere. Tysklands kansler Angela Merkel sa i forrige uke at hun er i kontakt med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om implementering av avtalen med tyrkene, ifølge EUobserver. Tyrkerne mener det er feil å skylde på dem.

– Hvis EU hadde vært like fokusert på Hellas som på Tyrkia, kunne problemet kanskje ha blitt løst allerede, sa innenriksminister Süleyman Soylu ifølge Hurriyet.

Han viser til at det totale antallet migranter fra Tyrkia til Hellas i år ikke er høyere i fjor. UNHCRs tall viser at det kom 31.625 migranter til Hellas i løpet av de åtte første månedene i 2018. I samme periode i år har det kommet 33.866.