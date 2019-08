Ytterligere to personer er døde av skadene de fikk under terrorangrepet i El Paso. Det betyr at 22 personer nå er drept i massakren. Over 20 er skadet, og flere er fortsatt i kritisk tilstand.

Den mistenkte gjerningsmannen, 21 år gamle Patrick Crusius, skal ha sagt i avhør at han ønsket å drepe «så mange mexicanere som mulig». Crusius skal også ha fortalt at han gikk inn på Walmart på forhånd for å kjøpe mat og bestemte seg for å angripe kjøpesenteret, ifølge NBC News.