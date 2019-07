Oppfinneren og den tidligere verdensmesteren på jetski, Franky Zapata, hadde fått tillatelse til å demonstrere sitt motordrevne flybrett over paradegaten Champs-Élysées i Paris søndag.

Under flyvningen hadde Zapata også medbrakt et gevær. Ifølge Frankrikes forsvarsminister Florence Parly kan flybrettet tenkes brukt til å skaffe oversikt, men også som en plattform for militære angrep.

Å vise frem militært utstyr er en tradisjon på den franske nasjonaldagen, 14. juli. Ifølge Zapata er planen hans nå å krysse den engelske kanal på den 25. juli, nøyaktig 110 år etter at Louis Bleriot første gang krysset kanalen i et fly.

Flybrettet har ifølge Zapata kraft til å oppnå en toppfart på 190 km/t, og kan fly i ti minutter i strekk.