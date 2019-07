Russland stenger døren for flere opposisjonskandidater i forbindelse med Moska-valget

Utestengelsene er begrunnet med at kandidatene har fått underskriftene sine ugyldiggjort. Blant dem som ikke får stille til valg, er den fremtredende Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, Lyubov Sobol og Dmitrij Gudkov, tidligere medlem i nasjonalforsamlingen.

De avviste kandidatene mener tjenestemenn har nektet å se på bevis for at underskriftene er blitt avvist på en ugyldig måte.

– Dere spyttet i ansiktet på velgerne. Dere gir ikke folk noe annet valg enn å demonstrere, sa Sobol til valgkomiteen etter at de hadde nektet henne å stille.

Hun skal sultestreike i helgen for å markere kravet om at gjennomgåelsen av underskriftene skal være gjennomsiktig. Opposisjonen hevder også at mange kandidater som er lojale til Moskvas Putin-tro ordfører Sergej Sobjanin, har fått registrere seg uten at kandidaturene er blitt gjennomgått.

Putins talsperson Dimitrij Peskov har avvist anklagene om at prosessen har gått ulovlig for seg.

Flere hundre mennesker protesterte i Moskva søndag mot at flere opposisjonskandidater ikke får stille til valg.