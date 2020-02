Lørdag er det valg i Irland. De siste tiårene har det stort sett handlet om hvilket av de to statsbærende partiene som skal lede landet: Fine Gael eller Fianna Fáil. Begge er sentrumsorienterte partier.

I denne valgkampen har ett parti styrket seg fra uke til uke: Sinn Féin. The Irish Times’ måling fra onsdag viser at partiet nå er størst i Irland med en oppslutning på 25 prosent.

Og enda mer oppsiktsvekkende: I Dublin har Sinn Féin nesten doblet oppslutningen fra 14 til 24 prosent.

Fakta: Valg i Irland Valg til nasjonalforsamlingen The Dáil Éireann holdes lørdag 8. februar. Statsminister Leo Varadkar fra Fine Gael leder en mindretallsregjering. Fine Gael er et sentrum-høyre-parti. Det støttet avtalen med britene som opprettet Den irske fristaten i 1921. Fianna Fáil hører også til sentrum-høyre og har historisk vært det største partiet i republikken. Partiet var imot avtalen med britene og ønsket full uavhengighet. Fianna Fáil ledes av Micheál Martin. Sinn Féin er aktivt på begge sider av irskegrensen og ønsker å gjenforene øya Irland. Historisk har partiet vært tilknyttet IRA (Den irske republikanske hær), som i lang tid drev en væpnet kamp mot britisk styre i Nord-Irland. Kilde: NTB

Hva skjedde med Varadkar?

De fleste observatører trodde også at landets populære statsminister Leo Varadkar (41) fra Fine Gael satt trygt.

På den internasjonale scenen er han blitt en politisk yndling. Liberal, elegant kledd, åpen homofil og den som sees på morgen-jogg med Canadas statsminister Justin Trudeau.

Varadkar var pådriver da dypt katolske Irland i 2018 fikk fjernet landets strenge abortlov og senere tillot ekteskap mellom likekjønnede.

Han var sterkt medvirkende til at Storbritannia og EU kom i mål med en skilsmisseavtale før jul og for at grensen mellom Irland og Nord-Irland forble åpen.

Irland går så det suser, men heller ikke det får Varadkar æren for. Den økonomiske veksten er blant den sterkeste i eurosonen, og arbeidsledigheten er lav.

I Irland er det få som deler denne lidenskapen for Varadkar. Nå kjemper han for sitt politiske liv.

Partiet Fine Gael har sittet med makten siden 2011, mens partileder Varadkar har ledet partiet siden 2017. Irene er lei partiet og ønsker forandring. Tre saker har dominert valgkampen: krisen på boligmarkedet, økende hjemløshet og et stadig større velferdsskille mellom by og land.

Og den store jokeren: Kampen for et forent Irland. Som er Sinn Feins viktigste valgkampsak.

Strategien lykkes?

At den tidligere terrororganisasjonen IRAs politiske arm, Sinn Féin, kan ende på vippen i Irland, er for mange en stor overraskelse. Partiet Sinn Féin har vært en dominerende kraft i Nord-Irland, men aldri vært noen kraft sør for grensen.

Men det som nå skjer, har vært en bevisst strategi over mange år.

Gerry Adams, tidligere leder for Sinn Féin i Nord-Irland, ga i 2013 avkall på alle politiske verv i Nord-Irland i et forsøk på å bli valgt inn i den irske nasjonalforsamlingen. Partiet mente tiden var moden for å bygge en tilsvarende maktbase på sørsiden av grensen.

Sinn Féins mål har hele tiden vært et gjenforent Irland, men nå med politiske midler.

Fakta: Gerry Adams Partileder for Sinn Féin fra 1983 til 2017. Jobbet tett med IRA på 70-tallet, og ifølge britisk etterretning hadde han ulike roller i organisasjonen. Selv benekter han medlemskap. Ble flere ganger fengslet for å ha hatt forbindelser til IRA, og han ble nektet innreise til det øvrige Storbritannia. Fra 1980-tallet klarte han å overbevise IRA om at kampen i Nord-Irland ikke kunne vinnes militært. Han fikk IRA til å nedlegge våpnene og deltok aktivt i fredsforhandlingene. Alle nordirske republikanere er irske statsborgere også. Derfor kan Adams stille til valg i et annet land.

«England. Kom dere ut av Irland.»

I januar 2018 var det vaktbytte i Sinn Féin. Mary Lou McDonald (51) overtok som leder, men hennes politiske ambisjon er nøyaktig den samme som Adams: Et forent Irland.

McDonald har tatt partiet mot sentrum, men hun sliter fortsatt med troverdigheten og hvor ekte bruddet med fortiden er.

Blant annet fikk hun sterk kritikk etter at hun i fjor, under St. Patrick-dag feiringen i New York, gikk under banneret «England – kom dere ut av Irland».

Irlands utenriksminister, Simon Coveney, kalte partilederens protest «støtende, splittende og pinlig». Blant unionistene i Nord-Irland var reaksjonene også sterke: Mens de fleste feirer St. Patricks Day i en ikke-konfronterende og respektfull måte, provoserer Sinn Féin ved å gjøre som i fortiden», sa leder for protestantene i Ulster, Robin Swann.

Mary Lou McDonald avviser all kritikk om at partiet fortsatt har sympatier og tette forbindelser til paramilitære grupper og arvtagere etter IRA.

– Krigen er over, og det har den vært i årtier, fnyser McDonald når hun blir spurt om Sinn Féins fortid.

Avviser regjeringssamarbeid

I Nord-Irland deler Sinn Féin makten med unionistpartiet DUP i en helt spesiell koalisjon, som ble opprettet etter fredsavtalen i 1998.

Selv om Sinn Féin skulle bli det største partiet i Irland, vil det trolig ikke havne i regjering. Både Fine Gael og Fianna Fáil har avvist ethvert samarbeid med partiet.

Begge de to partiene mener at Sinn Féin går til valg på et uansvarlig økonomisk program med en eksplosjon i offentlige utgifter, og at det vil bli finansiert gjennom skatteøkninger for de rike og næringslivet.

Selv om partiet ikke havner ikke regjering, kan det få stor innflytelse fordi det kan havne i vippeposisjon.

Farlig for Boris Johnson

For Boris Johnson vil Sinn Féins sterke posisjon skape en ny hodepine. Storbritannia knaker allerede i sammenføyningene. Skottlands ønske om ny folkeavstemning om uavhengighet har økt i styrke etter at Johnson vant valget.

Nå har også en folkeavstemning om et forent Irland rykket nærmere. Ifølge Langfredagsavtalen er partene forpliktet til å holde en folkeavstemning hvis et flertall i Nord-Irland og Irland ønsker dette.

Sinn Féins sterke posisjon i Irland kan også bli førende for hvordan Irland stiller seg til Storbritannias fremtidige forhold til EU. Forhandlingene om en fremtidig avtale skal være klar ved utgangen av året. Samtlige EU-land må godkjenne avtalen. Et irsk veto er derfor ikke utenkelig.

