– Det er en hån at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har latt seg presse av president Donald Trump og nekter innreise for to representanter for den amerikanske staten, sier kongressrepresentanten Ilhan Omar i en uttalelse.

Omar er den ene av de to kongresskvinnene som nå nektes innreise til Israel søndag.

Hun mener det er «ironisk» at ’Midtøstens eneste demokrati’ tar en slik beslutning» og stempler avgjørelsen som en «fornærmelse mot demokratiske verider» og et «dystert svar på et besøk fra offisielle representanter fra et alliert land».

De to demokratene Ilhan Omar og Rashida Tlaib ble begge valgt inn i Representantenes hus i fjor. De har tidligere vært gjenstand for Trumps vrede på Twitter, og torsdag la den amerikanske presidenten ut et nytt innlegg der de to blir kalt «en skam».

– Det vil vise stor svakhet hvis Israel lar representanten Omar og representanten Tlaib komme på besøk. De hater Israel og alle jødiske mennesker, og det er ingenting som kan bli sagt eller gjort for å endre meningene deres. Minnesota og Michigan vil få det tøft med å få dem gjenvalgt. De er en skam! skriver Trump.

Israel nekter nå de to representantene innreise etter Trumps uttalelser, melder flere amerikanske medier.

Nyhetsbyrået Reuters siterer Israels viseutenriksminister, Tzipi Hotovely.

– Avgjørelsen er blitt tatt. Avgjørelsen er at de ikke får slippe inn, sier Hotovely ifølge Reuters.

Nå har også statsminister Benjamin Netanyahu uttalt seg om saken. Han mener de hadde planer om å skade Israel under besøket.

– Det finnes ingen land i verden som respekterer USA og Kongressen mer enn Israel. Men beskrivelsen i reiseplanen viste at kongressrepresentantenes eneste intensjon var å skade Israel, sier Netanyahu ifølge Reuters.

Israel har tidligere erkjent at saken er blitt diskutert på høyeste nivå, og at statsminister Benjamin Netanyahu holdt samtaler om saken onsdag.

Etter planen skal de to besøke Israel og Palestina i helgen. Begge er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne.

Israel har tidligere signalisert at Omar og Tlaib vil få tillatelse til å besøke landet, men torsdag sa en ikke navngitt israelsk tjenestemann at Israel muligens ikke vil la besøket bli gjennomført i sin planlagte form.

Omar sier i sin uttalelse torsdag kveld at innreisenekten begrenser muligheten til å få høre israeleres syn og til å få besøke de palestinske områdene. Hun minner om at hun som medlem av utenrikskomiteen i Representantenes hus har et ansvar for å følge opp bistand fra USA til andre land og oppfølging av menneskerettighetene.