WHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko

Det meste av den såkalte mikroplasten som blir svelget, forlater kroppen igjen etter at den har gått gjennom fordøyelsessystemet, sier WHO torsdag om en rapport som oppsummerer de små, men økende antall eksisterende vitenskapelige studiene om mikroplast.

– Vi er ikke redde på noen som helst måte, sier WHOs vannekspert Bruce Gordon på en pressekonferanse i forkant av publiseringen av rapporten.

For å vurdere hvor stor risikoen er for at kjemiske tilsetningsstoffer frigis fra svelget plast, har FN-organisasjonen tatt utgangspunkt i et «i verste fall»-scenario hva angår partiklenes størrelse og konsentrasjon inni menneskekroppen.

WHO fant at det var en «betydelig sikkerhetsmargin» mellom det faktiske kjemikalieopptaket i kroppen og nivåene som ville bli ansett som skadelige, forteller Gordon.

På grunn av de lave risikoene, sier WHO at land ikke bør bekymre seg for mikroplast i drikkevannet. De bør heller gjøre mer for å investere i vannbehandlingssystemer generelt for å fjerne skadelige mikroorganismer som gjør at 500.000 dør av diaré i året.

Rundt 2 milliarder mennesker i verden drikker vann som er forurenset av avføring.

WHO understreker at forbrukere og myndigheter må redusere bruken av plast generelt for å beskytte miljøet.