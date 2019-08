Gibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker

Det opplyste myndighetene i det britiske territoriet søndag.

Torsdag besluttet høyesterett i Gibraltar at skipet skulle frigis. Det var da seks uker siden det ble tatt i arrest. Årsaken ble oppgitt å være mistanke om at det hadde brutt EU-sanksjoner, og at det var på vei til Syria med olje.

Allerede fredag kom USA med en arrestordre på skipet.

Samtidig har tankeren ventet på nytt mannskap, noe som har forsinket avreisen.

Søndag meldte nyhetsbyrået Reuters at skipet har heist det iranske flagget, og at det har fått et nytt navn malt på skroget. Fartøyet er nå omdøpt til Adrian Darya-1, mens det tidligere het Grace 1, slik iranske myndigheter varslet fredag.

Lørdag opplyste Richard de la Rosa hos skipsmegleren Astralship at et nytt mannskap med ukrainske og indiske statsborgere var ventet å ta styringen på fartøyet innen et døgn eller to.

Tankeren er lastet med 2,1 millioner tonn iransk olje.