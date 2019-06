Gjennom flere år ble Maria, Angelina og Kristina misbrukt seksuelt og fysisk av faren, forteller de tre søstrene. 27. juli i fjor hadde de fått nok. Etter at faren deres hadde sovnet i lenestolen i familiens leilighet i den rolige forstaden til Moskva, angrep de ham med kniv.

Da faren våknet, hadde den eldste datteren, Kristina (19), gått løs på ham med pepperspray. Den yngste datteren, Maria (17), angrep faren med en jaktkniv. Angelina (18) slo ham i hodet med en hammer.

Faren forsøkte å rømme unna døtrene, men kom ikke langt. Han døde i gangen utenfor leiligheten. Ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen døde han etter rundt et dusin slag med hammeren og 36 knivstikk.

Ringte politiet og vedgikk drapet

Det var de tre søstrene som kontaktet politiet. De innrømmet å ha drept faren. Til politiet sa de at de fryktet for livet sitt hvis de ikke hadde drept faren.

De to eldste søstrene, Angelina og Kristina, risikerer opptil 20 års fengsel. Maria, som var mindreårig på gjerningstidspunktet, kan bli dømt til opp mot ti års fengsel.

Tiltalen mot de tre tenåringssøstrene har utløst en debatt om vold i hjemmet i Russland, skriver The Guardian. I Moskva har flere hundre personer samlet seg utenfor hovedkvarteret til byrået som sto bak etterforskningen.

Flere kulturpersonligheter har også tatt de tre søstrene i forsvar, og 6. juli er det planlagt en demonstrasjon i Moskva til støtte for søstrene.

Khachaturyan sisters face up to 20yrs in prison for killing their father in self-defense after he subjected them to severe physical, sexual & emotional abuse. Their case highlights systemic failure of laws in #Russia to address DV #FreeKhachaturyanSisters https://t.co/QiOqW6hmzT pic.twitter.com/uWSnJ5qJsE — equalitynow (@equalitynow) June 25, 2019

«Hvis han slår deg, betyr det at han elsker deg»

Russland er ett av få land hvor det ikke er en spesifikk lov mot vold i hjemmet. Med dagens lovverk resulterer vold mot en ektefelle eller barn i en bot på rundt 4000 kroner eller 15 dager i fengsel, hvis det ikke fører til benbrudd. Menneskerettighetsgrupper hevder at gjennomsnittsstraffen bare er i underkant av 700 kroner.

Ifølge Mediazona, et nettsted opprettet av aktivistgruppen Pussy Riot, er rundt 80 prosent av alle kvinner som er dømt for drap i Russland, blitt misbrukt av en voldelig partner.

Ifølge The Guardian blir minst 16 millioner russiske kvinner årlig utsatt for vold i hjemmet. «Hvis han slår deg, betyr det at han elsker deg» er et kjent uttrykk.

– Søstrene hadde bare ett valg: Å forsvare seg eller å dø, sier Anna Rivina til The Guardian.

Hun er leder for Nasiliu.net, en Moskva-basert organisasjon som arbeider mot vold i nære relasjoner.

Politietterforskningen slår fast at døtrene nesten daglig ble utsatt for fysisk vold av faren, som også misbrukte dem seksuelt. Dagen han ble drept, hadde han nok en gang utsatt dem for fysisk vold, låst dem inne på rommet og angrepet dem med pepperspray.

Irina Titova, AP/NTB scanpix

Mann frifunnet for konedrap

– Det var ingen de kunne henvende seg til. Politiet i Russland mener at vold i hjemmet er en privatsak, og at det ikke er noen grunn til at de skal blande seg, sier Rivina.

Hun mener russiske myndigheter ikke bryr seg om vold begått i hjemmet.

– De kvinnene som tvinges til å forsvare seg, kommer ofte i fengsel, sier hun.

I 2017 ble flere former for vold i hjemmet gjort lovlig for førstegangslovbrytere.

I august ble en mann i byen Votkinsk frifunnet etter å ha drept kona foran parets fem år gamle barn. Domstolen omgjorde drapstiltalen etter at den kom frem til at drapet ble begått i affekt.

Får «parkeringsbøter»

Ifølge Aljona Popova, en fremtredende forkjemper for kvinners rettigheter i Russland, blir de fleste tilfellene av vold i hjemmet henlagt av politiet.

– Hvis de får en bot, tilsvarer den ofte to parkeringsbøter, sier hun til The Independent.

Søstrenes mor har fortalt til flere russiske medier at mannen jevnlig slo henne, blant annet med et balltre. Hun ble i 2016 kastet ut av familiens leilighet. Hun fortalte også at politiet nektet å ta imot anmeldelsen hennes.

Ifølge moren hadde ektemannen fortalt døtrene sine at han ville drepe moren deres hvis de flyttet ut av leiligheten og inn hos moren.

Pavel Golovkin, AP/NTB scanpix

– Det er viktig å forstå at disse jentene hadde en offermentalitet. De trodde det ville være tryggere for alle hvis de ble boende hos faren, sier Ivan Melnikov, generalsekretæren for en ikke-statlig enhet som inspiserer russiske fengsler og forsvarer innsattes rettigheter, til The Independent.

Han var en av de første til å treffe jentene etter drapet på faren. Han sier at søstrene fortalte ham «forferdelige ting» om en far som aldri lot døtrene være alene.

– Jeg har møtt tusenvis av fanger. Det er klart for meg at disse jentene ikke er kriminelle, sier Melnikov.