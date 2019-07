Biden beklager omstridt utsagn etter kritikk

– Gjorde jeg en feil for noen uker siden? Ja, det gjorde jeg, og det angrer jeg på, sa Biden til et hovedsakelig afroamerikansk publikum under et velgermøte i Sør-Carolina lørdag.

76-åringen uttalte i juni at det at han på 70-tallet var i stand til å samarbeide senatorer som forsvarte raseskille, i det minste viste at det var «høflighet» i Senatet den gang. De påfølgende reaksjonene mot Biden var kraftige, men da demokraten Cory Booker ba 76-åringen beklage, svarte Biden at Booker selv bør be om unnskyldning.

Under demokratenes presidentvalgdebatt forrige uke, fikk Biden gjennomgå av demokraten Kamala Harris. Etter debatten ble Biden kraftig svekket i målingene, mens Harris kom styrket ut.

– Jeg er feilbarlig og ufullkommen som alle andre, men jeg vil la min fortid snakke for seg selv. Jeg har kjempet for borgerrettigheter i hele min karriere, sa Biden, som var visepresidenten til USAs første afroamerikanske president Barack Obama.