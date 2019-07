Iran sier at landet hever anrikingsgraden på uran søndag

Iran har på forhånd varslet at landet ville gå bort fra den avtalte grensen som følge av at USA har trukket seg fra avtalen og innført harde sanksjoner mot landet.

Avtalen fastsatte at Iran ikke skal anrike uran til mer enn 3,67 prosent. Lørdag antydet en tjenestemann at anrikingsgraden heves til om lag 5 prosent. Det er fortsatt langt under 90 prosent, som kreves for å kunne produsere atomvåpen.

Iran fastholder at landets atomprogram kun har fredelige formål, det vil si at anriket uran brukes til å produsere atomkraft.

Macron på banen

Frankrikes president Emanuel Macron advarte sin iranske kollega Hassan Rouhani om at dette fører til en svekkelse av den internasjonale atomavtalen. De to snakket sammen i over en time på telefon, skriver Der Spiegel.

Macron kunngjorde at han før 15. juli vil gjøre alt han kan for at alle avtalens parter skal snakke med hverandre. I dagene som kommer vil han rådføre seg med partene om hvordan en deeskalering av spenningen kan oppnås.

– Marsjen mot atomvåpen er begynt

Israels energiminister Yuval Steinitz sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at Teheran nå bryter begrensningene på sine kjernekraftprosjekter det internasjonale samfunnet er blitt enige om - og med det beveger seg i retning en potensiell bombe.

Enringen er moderat nå, men det er første skritt, var budskapet fra energiministeren da han uttalte seg til Ynet TV.