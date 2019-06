Saken ble først publisert i 2016. Dette er en oppdatert versjon.

Han var populær som London-ordfører, men ble en svært splittende figur etter at han bestemte seg for å kjempe for å ta Storbritannia ut av EU.

Nå er «Boris» storfavoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Her er 51 bilder som forklarer hvorfor Johnson ikke er som politikere flest.

1. Gylne lokker

Johnson har en av de mest karakteristiske hårsveisene i europeisk politikk. Ingenting tyder på at det går med mye tid foran speilet om morgenen. Han fremstår som ujålete.

STEFAN WERMUTH

2. Gylne lokker 2

TOBY MELVILLE

3. Flagrende lokker

TOBY MELVILLE

4. Matchende lokker

Boris var gift med kona Marina Wheeler fra 1993 til 2018.

PETER NICHOLLS

5. Luskende lokker

Boris Johnson vendte statsminister David Cameron ryggen i 2016 og kjempet imot fortsatt EU-medlemskap.

TOBY MELVILLE

6. Idrettsmann

Å kaste glans over idrettsarrangementer var en sentral del av jobben som London-borgermester.

Scanpix

7. Idrettsmann 2

PETER NICHOLLS

8. Idrettsmann 3

Scanpix

9. Mørk treningsdress

Boris Johnson kaster ikke alltid dressen - selv om det skal kastes, slås eller hoppes.

Matt Dunham

10. Mørk treningsdress 2

SUZANNE PLUNKETT

11. Mørk treningsdress 3

Scapix

12. Grisetakling

På et offisielt besøk i Japan i oktober deltok han i en gaterugbykamp mot skolebarn.

ISSEI KATO

13. Grisetakling 2

Ordføreren ble veldig ivrig og satte inn en skikkelig takling mot en skolegutt på 10 år...

ISSEI KATO

14. Grisetakling 3

...som gikk på trynet så det sang. Britiske tabloider frydet seg.

ISSEI KATO

15. Tautrekking

STEFAN WERMUTH

16. Tautrekking 2

STEFAN WERMUTH

17. Tautrekking 3

STEFAN WERMUTH

18. Posør?

Kritikere kaller Boris Johnson for en populist og posør. Bildene fra turen hans til Kurdistan i januar i 2015 vakte oppsikt.

19. Posør? 2

Gjennom brexit-kampanjen haglet det med kritikk. Johnson anklages for å være opportunist og løgnhals.

Matt Dunham

20. Vanlige klær

Posør eller ikke, Boris Johnsons folkelige stil går rett hjem hos mange briter.

Mens de fleste toppolitikere i det lengste vil unngå å ta på seg tykke klumpete jakker, store luer og sekk, har Johnson omfavnet det.

ANDREW WINNING

21. Vanlige klær 2

Frank Augstein

22. Vanlige klær 3

PETER NICHOLLS

23. Vanlige klær 4

Paparazziene fanget opp Johnson på en løpetur i nabolaget i London i 2004.

Scanpix

24. Sykkelgal

Boris Johnson sykler vanvittig mye, så mye at noen mener han er britenes mest kjente syklist.

Ettersom han var ordfører da bysyklene ble innført i London fikk de kallenavnet «Boris bikes».

TOBY MELVILLE

25. Sykkelgal 2

STEFAN WERMUTH

26. Sykkelgal 3

Johnson er også en foregangsmann når det gjelder bruk av sykkelhjelm...

27. Sykkelgal 4

...også på hest.

28. Bare gal?

De mange grimasene og ablegøyene gjør at det kryr av morsomme portretter av Johnson.

Dette ble tatt idet det ble kunngjort at Johnson sikret seg en plass i parlamentet ved valget i mai 2015.

Scanpix

29. Bare gal? 2

PETER NICHOLLS

30. Taubaneproblemer

Et klassisk Boris-øyeblikk fant sted under London-OL i 2012 da Johnson skulle ta taubane, men ble hengende fast og dingle over folkmengden i flere minutter.

31. Video av taubaneuhellet

— Jeg trenger en stige, roper Johnson til folkene på bakken og ler.

32. Sambadamemøter

Boris Johnson har opplevd det meste. Her er noen av dem han har møtt.

LUKE MACGREGOR

33. Velgermøter

PETER NICHOLLS

34. Møter med seg selv

Sang Tan

35. Dragemøter

LUKE MACGREGOR

36. Fiskemøter

RONEN ZVULUN

37. Temøter

ISSEI KATO

38. Møter med M&Ms

Jonathan Short

39. Elvelangs

Her planter Boris vannliljer...

STEFAN WERMUTH

40. Elvelangs 2

...og her forsvinner han nesten under vann.

41. Talegaver

Statsministerkandidaten, hvis fulle navn faktisk er Alexander Boris de Pfeffel Johnson, er også en dyktig skribent og tidligere journalist. Han har blant annet skrevet en biografi om Winston Churchill.

Han er også en svært god taler med tekster fulle av humor, anekdoter og vitser.

LEFTERIS PITARAKIS

42. Musiker

Boris har også flere ganger stilt opp på musikkarrangementer på undergrunnsbanen.

Å holde gitaren gjør han gjerne, men å spille på den kan han neppe, ifølge twitterfolkene som har gransket bildene.

Alastair Grant

43. Musiker 2

Alastair Grant

44. Musiker 3

OLEG POPOV

45. EU-motstander

Boris Johnson ertet på seg mange tidligere fans da han i 2016 kjempet for ta britene it av EU

Peter Nicholls / X03508

46. Utenriksminister

Han satt også som utenriksminister i Theresa Mays regjering i to år - men gikk av i 2018 på grunn av uenighet om brexit-strategien.

Emmanuel Dunand / TT NYHETSBYRÅN

47. Utenriksminister 2

Men han rakk å oppleve litt av hvert.

Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN

48. Utenriksminster 3

Falnes, Johan / NTB scanpix

49. Elsket og hatet

Og idet Boris gjør seg klar for å bli statsminister er han både elsket...

PETER NICHOLLS / X03508

50. Elsket og hatet 2

mislikt...

YVES HERMAN / X00380

51. Elsket og hatet 3

og hatet...