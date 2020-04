Polens helseminister vil utsette valget til 2022

Til tross for press fra opposisjonen, helsearbeidere, flertallet av innbyggerne og til og med medlemmer av det regjerende partiet PiS, har regjeringen nektet å utsette valget 10. mai.

– Et alternativ vil være å sette hele saken på vent i to år og virkelig takle epidemien. Jeg tror det er det beste alternativet og jeg anbefaler det, sa helseminister i den polske TV-kanalen Polsat fredag.

Vil slite senere

Analyser gjort tyder på at president Andrzej Dudas enkelt vil vinne et valg nå, men at han vil kunne slite på et senere tidspunkt ettersom økonomien forventer å falle etter rundt en måned med nedstengning i landet.

Tidligere denne måneden vedtok det PiS-kontrollerte parlamentet at valget skal holdes via post.

– Eneste trygge alternativ

Szumowski sier det absolutt vil være «et tryggere valg», men mener man må gå lengre.

– Det eneste trygge alternativet er et valg om to år. Om det er mulig, må vi velge det tryggeste alternativet.

I en undersøkelse publisert forrige måned svarte 72 prosent av innbyggerne at de vil at valget skal utsettes av helsehensyn.