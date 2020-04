Kort tid etter ble mannen hennes arrestert for vold.

– Dette var et vellykket tilfelle av myndighetenes nye tiltak for å bekjempe vold i hjemmet. En kvinne benyttet seg av det nye varslingssystemet som er innført hos apotekene, forklarte en representant for byens påtalemyndighet til den franske avisen le Parisien.

Kodeordet «maske 19» er en del av myndighetenes respons til sjokktall på vold i hjemmet i Frankrike.

Etter at landet ble stengt ned 17. mars, har antall meldinger om vold i hjemmet økt med 36 prosent i Paris og 32 prosent andre steder i Frankrike, skriver Reuters.

FN slår alarm

Franske myndigheter sier at de også vil betale for hotellrom til mennesker som er utsatt for vold i hjemmet, samt at hjelpeorganisasjoner får én million euro til disposisjon for å hjelpe ofrene.

Store deler av verden har bedt sine borgere om å leve livet sitt hjemme. Samtidig er mye av hjelpeapparatet overbelastet.

– Det er den perfekte storm, sier Suzanne Jacob ved den britiske helseorganisasjonen SafeLives til Reuters. Hun slår alarm.

FN gjør det samme.

– Voldsbruken skjer ikke bare på slagmarken. For mange kvinner finnes den største trussel der de burde være trygge – i deres egne hjem, sa generalsekretær António Guterres.

Økning flere steder

Mens stadig flere land i verden ber innbyggerne seg om å holde seg inne, kommer det nye tall på hva som skjer innenfor hjemmets fire vegger:

Dette er bare noen eksempler. Listen kunne ha vært mye lengre.

– Et mareritt

I mange land er tallmaterialet dårlig eller ikke tilgjengelig. Et slik land er Iran, ett av landene som er hardest rammet av koronaepidemien.

Aftenposten har vært i kontakt med flere kvinner i landet.

Azadeh (40) fra Teheran lider i stillhet. Før koronapandemien jobbet hun i en fabrikk. Men så kom utbruddet, og hun ble permittert.

Fra første dag ble hun og barna banket opp av ektemannen. Hun har tre barn på henholdsvis to, ni og tolv år.

Parisa (45) er fra byen Shiraz. Hun forteller at vold er en del av livet hennes. Den eneste hviletiden hadde hun da mannen var på jobb.

– Selv om det var kun en kort tid, var det nok for meg, sier hun til Aftenposten.

– Men med koronakrisen og portforbud er det slik at han må holde seg hjemme. Livet mitt er et mareritt.

Økt stress = økt vold

Hjelpeorganisasjonen UKaid har utarbeidet en forskningsartikkel som ser på sammenhengen mellom pandemier og vold i hjemmet.

Selv om det understrekes at koronautbruddet fremdeles pågår, og at de fleste tall er hentet fra nyhetsartikler og hjelpeorganisasjoner, har de funnet noen trekk som forklarer utviklingen:

Økt stress fører til økt voldsbruk i hjemmet. På generell basis vet man for eksempel at økonomisk stress øker volden mot kvinner og barn.

Stenging av skoler kan øke risikoen for barneekteskap og seksuell utnyttelse av jenter.

Pandemier overbelaster politi og justisvesen og fører til at folk får en følelse av straffrihet.

Pandemier trekker ressurser bort fra eksisterende tilbud.

Ekstra utsatt

Kjersti Dale, utenlandssjef i organisasjonen CARE Norge, sier følgende i en uttalelse sendt til Aftenposten:

«Vår frykt nå er at kvinner og jenter verden rundt går en dyster tid i møte. Vi må alle trå til for å stoppe smittespredningen, men vi må sørge for et tilbud til dem av oss som ikke er trygge hjemme.»

Hun minner om at de utfordringene man nå ser i den vestlige verden, kan bli forsterket i fattige land.

«Utfordringene ved utbruddet vil bli forsterket i områder der den humanitære nøden, allerede før virusutbruddet, var stor. Ikke bare øker utryggheten i hjemmet. De har også ofte omsorgsoppgaver som utsetter dem for større smittefare.»