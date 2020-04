Hvor i verden er det tryggest å oppholde seg under en pandemi? Ikke nødvendigvis i et europeisk land, ifølge den britiske teknologi-tenketanken London Deep Knowledge Group (DKG).

Med utgangspunkt i data fra blant andre Verdens helseorganisasjon (WHO), amerikanske Johns Hopkins University, og Worldometers har analytikerne laget en internasjonal rangering av 40 land.

Blant de ti tryggeste, er Tyskland er det eneste europeiske landet. Israel havner øverst.

Israel med strenge tiltak

– Det er ikke overraskende at Israel er øverst på listen, når man tenker på at landet er i en permanent krisetilstand og har stor erfaring med stengte grenser og ulike faser av unntakssituasjoner, sier teknologigründer og ekspert på kunstig intelligens, Anastassia Lauterbach til den tyske avisen Spiegel.

Tenketanken skriver på sine nettsider at de har tatt utgangspunkt i mer enn 70 ulike parametre som skal si noe om landenes evne til å hindre spredning av koronaviruset og håndtere sykdommen covid-19.

Ammar Awad / Reuters / NTB scanpix

Det inkluderer blant annet antall smittetilfeller og dødsfall, befolkningssammensetning, sykehuskapasitet, medisinsk ekspertise og forsvarsevne.

Ikke overraskende er Israels statsminister Benjamin Netanyahu fornøyd med resultatene.

Israel has been ranked first in the Covid-19 Health Safety Countries Ranking on the Deep Knowledge Group (@DeepTech_VC) website.https://t.co/ssRnDMu5Bp pic.twitter.com/f1qTIOOYJj — PM of Israel (@IsraeliPM) March 31, 2020

Landet fikk blant annet høy score på effektivite karantenetiltak, som inkluderer at man kan straffes for å bryte karantenen. Israel var også et av de første landene som stengte grensene og innførte strenge reiserestriksjoner.

Samtidig fortsetter Israel å rive palestinsk infrastruktur, noe Flyktninghjelpen kritiserer kraftig i en pressemelding onsdag. Organisasjonen mener det er svært problematisk at innbyggerne i de okkuperte områdene ikke beskyttes godt nok mot viruset.

Siden koronaviruset kom til Israel 21. februar, skal syv vann- og hygieneanlegg på Vestbredden ha blitt ødelagt, og mer enn 400 personer er berørt.

Mange intensivplasser i Tyskland

Tyskland, som er rangert som det nest tryggeste landet, har blant en fordel ved at kapasiteten på sykehusene er svært stor. Financial Times skriver at flere politikere og økonomer tidligere har ment at det er for mange sykehus i landet. Da pandemien startet, var det 28.000 intensivplasser i Tyskland. Nå er det tallet økt til 40.000, ifølge FT.

I rangeringen av 40 land er ikke Afrika og Sør-Amerika inkludert.

Flere land havner utenfor listen, deriblant USA, som ifølge tenketanken er det 70. tryggeste landet å være akkurat nå. Totalt er mer enn 26.000 personer døde av covid-19 i USA, og flere enn 600.000 amerikanere har fått påvist smitten.

Sverige blant de minst trygge i Europa

Danmark er rangert som nummer 15, mens Norge er nummer 17. Dersom man kun ser på europeiske land, er Tyskland, Sveits, Østerrike, Ungarn og Danmark foran Norge.

Sverige, som har valgt en annen strategi mot viruset enn sine nordiske naboer, havner som nummer 24. Der er mer enn 1000 personer nå døde av covid-19. Flere svenske forskere advarer er svært kritiske mot svenske myndigheters håndtering og ber politikerne gripe inn.

Italia og Spania er de aller hardest rammede landene i Europa, og rangeres som de minst trygge landene nå.