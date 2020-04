Rakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet

Det er styrker fra den østlige delen i landet som står bak angrepet mot byen, ifølge den FN-støttede regjeringen.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet mot Al Khadra-sykehuset på det sterkeste.

– Han fordømmer også de pågående angrepene mot medisinsk personell, sykehus og medisinske bygninger, spesielt i en tid når det er avgjørende å hindre spredningen av covid-19-pandemien, sier generalsekretæren via sin talsmann.

Over 300 pasienter er innlagt på sykehuset, to av dem som følge av koronasmitte. Mange av de andre får behandling for splintskader og brannskader fra bomber.

– Sjokkert

Libya har så langt bekreftet 20 smittetilfeller, alle vest i landet bortsett fra ett, som er registrert i Benghazi øst i landet, der krigsherren Khalifa Haftar har kontroll.

FNs humanitære koordinator for Libya, Yacoub El Hillo, sier at han er sjokkert over angrepene, spesielt ettersom landets dårlig utrustede helsevesen nå også må håndtere et koronautbrudd. Al-Khadra er ett av få sykehus i landet som har kapasitet til å behandle smittede pasienter.

– Et forferdelig angrep som dette, som fører til meningsløs ødeleggelse av det viktigste sykehuset, kan ikke rettferdiggjøres, sier han.

Opererte under angrep

Bilder viser en lege som opererer mens en rakett treffer bygningen, noe som fører til at vinduene på operasjonssalen knuses. Bildene er publisert av militssoldater som støtter regjeringen.

Mandag førte angrepene til at en helsearbeider fra Bangladesh ble såret, samtidig som en gruppe pasienter ble tvunget til å evakuere da rakettene traff en barselavdeling og strømforsyningen ble brutt, opplyser en tjenestemann i Tripolis helsedepartement. Evakueringene fortsatte tirsdag.

Skjerper beleiring

De siste ukene har styrker knyttet til Haftar skjerpet den ett år lange beleiringen av Tripoli, til tross for oppfordringer om våpenhvile i forbindelse med koronapandemien. Den siste måneden har tre helsebygninger blitt rammet av angrepene.

Evakuering av pasientene er en stor utfordring som setter alvorlig syke mennesker i fare, ifølge helsedepartementets talsmann Amin al-Hashemi. Han understreker at de koronasmittede pasientene forble isolert under transporten til et annet sykehus.

Angrepene førte også til at tre sivile ble såret da rakettene traff biler og hus i et boligområde.