Den antatte gjerningsmannen tok sitt eget liv før politiet rakk å pågripe han, opplyser politiet i Las Vegas under en pressekonferanse.

Paddock, som mandag ble navngitt av politiet selv, skal ha sjekket inn på hotellet i Las Vegas torsdag forrige uke.

Det er fortsatt uklart hva som var motivet bak skytingen, opplyste politiet under en pressekonferanse rundt klokken halv tolv norsk tid.

– Vi har fortsatt ikke fullført etterforskningen knyttet til Paddock, sa politiet.

Så langt er 58 mennesker bekreftet drept i massakre: Dette vet vi om masseskytingen i Las Vegas.

Bror: – Vi er forskrekket

Stephen Paddocks bror, Eric, sier til nyhetsbyrået Reuters at familien er i sjokk.

– Vi hadde ingen anelse. Vi er forskrekket. Vi sender våre kondolanser til ofrene, sier Eric Paddock.

Paddock hadde registrert bostedsadresse i byen Mesquite, rundt 13 mil nordøst for Las Vegas, skriver CBS News.

64-åringen har registrert samme bostedsadresse som Marilou Danley, som mandag formiddag ble ettersøkt av politiet i Las Vegas. Politiet har siden bekreftet at Danley er funnet.

Hun skal ha vært på reise utenfor USA da skyteepisoden fant sted. Politiet sier at hun ikke skal være direkte involvert i hendelsen, skriver CNN.

– Vi har ingen grunn til å tro at den antatte gjerningsmannen var tilknyttet en militant gruppe, sa sheriff i Las Vegas, Joeseph Lombardo.

Broket familiehistorie

Newsweek og New York Magazine har gravd frem historien til det som antas å være Stephen Paddocks far. Benjamin Hoskins Paddock var i en periode på FBIs liste over de ti mest ettersøkte forbryterne i USA.

På 60-tallet ble han dømt for å ha ranet tre banker i Phoenix og idømt en straff på 20 år i fengsel. I 1968 greide han å rømme fra et fengsel i Texas, og han havnet så på FBIs liste over ettersøkte. Hna ble tatt av topp-ti-listen i 1977 og var på frifot til han ble pågrepet i Oregon i 1978.

Hadde aldri vært i trøbbel med politiet

Stephen Paddocks skal ha vært bosatt i et bosamfunn for eldre og pensjonister siden 2015, skriver Lucas Thomas, reporter for lokalavisen Desert Valley Times.

Paddock har ikke vært i trøbbel med politiet tidligere, opplyser politiet i Mesquite.

– Paddock bodde her i byen. Vi vet ikke så mye om han, sier Quinn Averett, talsmann for politiet.

Senere opplyste også sheriffen i Las Vegas at politiet der ikke kjente til massedrapsmannen fra før.

Paddocks hus beskrives som et helt normalt hjem i en av byens bedre nabolag.

– Det er et pent og rent hjem. Det var helt normalt, sier Averett videre til nyhetsbyrået Reuters.

Han legger til at det ble funnet noen våpen og ammunisjon inne i huset, men at mengden ikke var unormal i en region hvor det å eie våpen er helt vanlig.

Fant flere våpen

Det ble funnet ti våpen på hotellrommet Paddock hadde sjekket inn på i Las Vegas, opplyser politiet.

– Vi fant flere rifler, sier sheriff Joe Lombardo.

Politiet i Las Vegas opplyser at de føderale politistyrkene FBI og ATF bidrar i etterforskningen.

– Dette kommer til å bli en lang og krevende etterforskning, sa Lombardo.

Jaktlisens registrert i Texas

Offentlige registre viser at Paddock har hatt adresse flere steder i USA. Han har bodd flere år i California og mange år i andre deler av Nevada. Han har en jaktlisens registrert i Texas, hvor han også skal ha bodd i noen år og hatt ansvar for et eiendomskompleks kalt Central Park.

Ifølge Reuters skal han også ha hatt flysertifikat, og han skal ha minst ett fly knyttet til sitt navn. Paddock skal også ha gamblet mye.

– Han beskrev seg som en som reiste mye og at han var en proff gambler. Han var vennligheten selv, sier Sharon Judy, som ifølge Reuters var en av Paddocks tidligere naboer.