Syv personer tatt etter terrorangrepet i Paris

De to journalistene skulle bare ta en røyk. Så angrep 18-åringen med en kjempekniv.

Franske brannmenn dytter en båre med en av de skadde fra terrorangrepet i Paris 25. september 2020. ALAIN JOCARD / AFP

Nå nettopp

Syv personer er nå anholdt i forbindelse med knivangrepet på to journalister utenfor satire-magasinet Charlie Hebdos tidligere lokaler, melder BBC lørdag morgen. De to er på sykehus, men er ikke livstruende skadet.

De to journalistene gikk ut på gaten for å kjøpe sigaretter, da en 18-årig mann angrep dem, ifølge Reuters. 18-åringen skal ifølge nyhetsbyrået Reuters ha hatt blod på klærne da han ble arrestert på Place de la Bastille i nærheten like etter angrepet.

18-åringen skal ifølge franske myndigheter ha pakistansk bakgrunn og ha kommet til Frankrike som enslig mindreårig asylsøker for tre år siden.

Seks andre blir ifølge fransk politi avhørt. 18-åringen er hovedmistenkt i saken.

Franske myndigheter sier angrepet skjedde med kniv. Øyevitner mener at våpenet var en machete eller en øks.

– To kolleger av oss røykte sigaretter på gaten. Jeg hørte skrik, gikk bort til vinduet og så en kollega, blodig, som ble jaget av en mann med en machete, forteller en ansatt i et filmproduksjonsselskap til AFP. Selskapets ledelse bekrefter overfor TV-stasjonen BFM at det er to av deres ansatte som er skadet.

Et annet øyenvitne, Kader Alfa, sier til nyhetsbyrået AP at han så en mann i 30- eller 40-årene med en øks. Mannen skal ha gått bak en person som var dekket av blod.

Fransk politi på området ved satiremagasinet Charlie Hebdos tidligere lokaler etter knivterroren fredag. Thibault Camus / AP

– Vi er i krig mot islamistisk terror

– Vi er fremdeles i krig mot islamistisk terror, sa Frankrikes utenriksminister Gerald Darmanin.

Angrepet regnes som et terroristangrep, skriver BBC.

Angrepet skjer mens rettssaken mot 14 mistenkte for massakren og drapet på 17 personer i angrepene på Charlie Hebdo og et jødisk supermarked for fem år siden.

Satiremagasinet har trykket de kontroversielle Muhammed-karikaturene på nytt i forbindelse med rettssaken. Den militante, islamistiske grupperingen al-Qaeda, som har hevdet at de sto bak angrepet i 2015, har truet magasinet på nytt.

Utenriksminister Darmanin sa at han har beordret ekstra beskyttelse på alle steder der det har skjedd islamistiske terrorangrep, i tillegg ved synagoger, som denne helgen markerer jødenes mest hellige høytid, Yom Kippur.