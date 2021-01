Proud Boys-leder pågrepet i Washington

Enrique Tarrio (36), leder for den høyreekstreme gruppen Proud Boys, er pågrepet i Washington etter at et Black Lives Matter-banner angivelig ble satt i brann.

Proud Boys-leder Enrique Tarrio ble pågrepet i USAs hovedstad mandag, to dager før hans gruppe har varslet en demonstrasjon når Kongressen samles for å sertifisere resultatet fra høstens presidentvalg. Foto: Allison Dinner / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

Tarrio hadde akkurat ankommet Washington fra Florida da han ble pågrepet mandag. Han er siktet for ødeleggelse av andres eiendom i Asbury United Methodist Church, en metodistkirke som i hovedsak er afroamerikansk, der han og andre angivelig satte fyr på et Black Lives Matter-banner 12. desember.

I tillegg siktes han for å være i besittelse av to våpenmagasiner som han hadde da han ble pågrepet, opplyser politiet.

Proud Boys støtter president Donald Trump og planlegger å demonstrere i Washington onsdag når Kongressen samles for å sertifisere resultatet fra høstens presidentvalg.

Trump ble kritisert for angivelig å ha vist støtte til Proud Boys etter at han i en debatt med Biden i november sa:

– Proud Boys – tre tilbake og stå klar.