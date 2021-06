I den svenske forstaden styrer klanene. Da rundt 100 menn gikk løs på hverandre, fryktet naboene krig.

Drapet skjedde midt på dagen, med politiet i nærheten. Så spredte ryktene og frykten seg. Selv fotballtreninger for barn ble avlyst.

Tomas Gustafson i fotballklubben Angered Allians mener Sverige må få øynene opp for hvor ille det er i forsteder som Angered. Etter et drap på åpen gate for to uker siden, avlyste de fotballtreningene for barn i en uke. Foto: Anders Deros, Aftonbladet/NTB

I dag 13:35

Sverige skiller seg ut i Europa. Skyting utført av kriminelle gjenger har økt voldsomt. Likevel vakte drapet som skjedde i Hjällbo i Göteborg for to uker siden, oppsikt.

Trolig startet det egentlig to dager før. Videoer viser hvordan opp mot hundre menn springer rundt på Hjällbo torg og begynner å slåss en fredag kveld.

Artikkelen fortsetter etter videoen

Noen påstår at masseslagsmålet ble utløst av at en 14-åring fra en av bydelens slekter hadde stjålet en moped. Så skal det ha blitt bråk. Personer fra en annen slekt skal ha blitt tilkalt. Ble det et spørsmål om ære? Det verserer ulike versjoner, og politiet kan ikke bekrefte at det var årsaken til opptøyene.

Men det ble sendt ekstra politi til bydelen. Halvannet døgn senere, klokken 13.30 søndag, ble en 44 år gammel mann skutt i bakhodet og drept utenfor matbutikken han jobbet i. Tre andre fikk lettere skuddskader.

En 21-åring som mistenkes for skytingen, ble overmannet da han prøvde å flykte på sykkel.

På balkongene over torget sto forskremte vitner.

– De dreper jo gutten, ropte en kvinne fra en balkong rett ved åstedet.

På en video Aftenposten har fått tilgang til, hører man at datteren ber henne være stille. De er redde. Deretter skjøt politiet et varselskudd for å hindre folk i å skade den antatte gjerningsmannen.

Det som skjedde skapte frykt i hele området.