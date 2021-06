Putin avslørte statshemmelighet på TV. «Har du egentlig tatt vaksine, Putin?»

MOSKVA (Aftenposten): Onsdag ble det satt en dyster dødsrekord i Russland. Samme dag måtte presidenten svare for pandemihåndteringen.

I programmet «Direktelinje med Putin» skal presidenten vise at han har tett kontakt med de russiske borgerne. Foto: Sergei Savostyanov, Reuters/NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

9 minutter siden

Den russiske presidenten brukte store deler av onsdagen bak et stort skrivebord i et luftig TV-studio. I timevis svarte han på spørsmål fra russere i programmet «Direktelinje til Putin».

Det første spørsmålet gikk rett på det store samtaleemnet i Russland om dagen: Koronapandemien og vaksinering. Flere steder settes det hardt mot hardt for å få russerne til å vaksinere seg. I Moskva må 60 prosent av alle offentlige ansatte være vaksinert i løpet av kort tid.

– Dere lovet at vaksineringen skulle være frivillig. Hvorfor er det slik at mange steder, som i Moskva, er det nå blitt obligatorisk?

– Jeg støtter ikke obligatorisk vaksinering, svarte Putin.

– Men det finnes en åpning i loven. Hvis det er stor økning i smittetilfeller, og legene anbefaler det, har lokale ledere rett til å innføre obligatorisk vaksinering. Det har noen gjort.

Oppfølgingsspørsmålet var mer personlig:

– Har du egentlig tatt vaksine, Putin? Hvorfor er det ikke bildemateriell fra vaksineringen?

Putin smilte litt og svarte:

– Dette handler om ikke å skape en urettferdig konkurranse. Alle de russiske vaksinene er like gode, sa han.

Det har vært stort hemmelighold rundt presidentens vaksinering. Hvilket merke han fikk, har vært ansett som en statshemmelighet.

På direkte-TV innrømmet den russiske presidenten at han er vaksinert med Sputnik V.

Millioner av spørsmål

Det spares ikke på PR-maskineriet når Russland ruller ut programmet «Direktelinje til Putin». I dagevis har russisk statlig TV vist hundrevis av ansatte som sitter foran en skjerm. De har tatt imot spørsmål fra vanlige russere som skal stilles til presidenten.

I år kom det inn over to millioner spørsmål.

Det er langt fra tilfeldig hvilke spørsmål som blir plukket ut. Her er alt regissert ned til minste detalj.

Programmet er viktig i Putins Russland. Første gang det ble sendt var i 2001. I fjor ble det flyttet på grunn av pandemien.

Nå er Putin tilbake.

– Russlands tsar

Programmet skal vise at presidenten har tett kontakt med sine egne borgere. Det er et eksempel på at han ikke er en figur langt borte, men en president som tar borgernes parti. Spørsmålene er ofte kritiske mot myndighetene.

Da kan Putin stige ned fra sin posisjon og peke på de skyldige nedover i systemet.

Som for eksempel på det første spørsmålet om obligatorisk vaksinering. Det er andre som har innført dette. Putin selv støtter det ikke. Noen andre har skylden.

Russlandseksperten Mark Galeotti skriver dette om programmet på Twitter.

«Dette er det vanlige forsøket på å fremstille VVP (Vladimir Vladimirovitsj Putin, red.anm.) som Russlands tsar, nasjonens forsvarer, den mesterlige sjefen som har alle fakta for hånden og er en kjærlig far for sitt folk. Noe som egentlig er stadig mer usannsynlig.»

Dødelig periode

Andre temaer i år var medisiner, fattigdom, pensjoner, jobber og boliger. Som vanlig kom det flere spørsmål fra rurale områder om tilgangen til strøm, gass og vann.

I programmet pleier Putin også å snakke om utenrikspolitikk. Også i år var han innom situasjonen i Ukraina. Sist uke oppstod det konflikt i Svartehavet mellom Russland og Storbritannia. Putins kommentar var at dette ikke var starten på tredje verdenskrig. I år var det likevel færre spørsmål om internasjonale spørsmål enn tidligere.

– Nå er russerne mer opptatt av sine egne problemer. Forklaringen er trolig at vi nå er i et post-krise-år, sa Dmitirij Peskov til Russia24. Peskov er Putins offisielle talsperson.

Bruken av ordet «post» – altså «etter» – vil for mange russere lyde hult. Russland er nemlig inne i den dødeligste perioden av pandemien hittil. Onsdag ble det satt offisiell rekord med 669 døde det siste døgnet.

Fakta Koronaviruset i Russland Det er registrert over 5,4 millioner smittede i Russland. Det offisielle dødstallet er på 131.671, ifølge Johns Hopkins University. 16.825.846 vaksiner skal være satt. Det gir en vaksineringsgrad på nesten 12 prosent. Det er store mørketall. Russiske myndigheter melder om 475.000 flere døde fra april 2020 til april 2021 sammenlignet med tidligere år. Vis mer

Brorparten av spørsmålene handlet da også om koronapandemien.

Innsatsen for å få flere vaksinert har ført til vaksinemangel. Plutselig er det ikke vaksine å oppdrive flere steder i landet.

Det er mangel i Krasnodar, Jekaterinbrug, Khabarovsk, Basjkiria og Udmurtia, skriver The Moscow Times.

Helene Skjeggestad er korrespondent i Russland. Følg hverdagen på Snapchat: Skjeggesnap